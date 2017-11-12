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الإسكندرية
برنامج تدريبي بمطروح للمنسقين الصحيين
الأحد 12 نوفمبر 2017 02:32 م
علاء أبوزيد
أخر الأخبار
علاء أبوزيد
أبو زيد: البرنامج التدريبي لرفع الوعي الصحي واكتشاف الأمراض المبكرة للطلبة
معتز محمود
أعلنت الدكتورة هدي الجلاد مدير التأمين الصحي بمطروح، أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي عن مهام المنسقين الصحيين بالمدارس والمعاهد الأزهرية بناء علي توجيهات محافظ مطروح خلال الفترة من 15 وحتي 16 نوفمبر الحالى بمركز النيل للاعلام.
وأضافت الجلاد أنه سيتم تنظيم البرنامج التدريبي تحت رعاية محافظ مطروح وذلك بعد موافقته على تنظيم البرنامج لرفع مستوي كفاءة المنسقين الصحيين بالتعامل مع الحالات المرضية التي تطرأ في المدارس.
ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن الهدف من تدريب المنسقين الصحيين وهو نشر الوعي الصحي بين الطلاب " التثقيف الصحي " وكيفية التعرف على الحالات الطارئة للطلبة المصابين.
وأضاف أبو زيد أنه سيتم تقيم المتدربين لقياس مدي فاعلية البرنامج التدريبي ومدي الاستفادة من المعلومة المقدمة عن طريق الحضور والاختبار نهاية البرنامج
مضيفاً أن قطاع التأمين الصحي بالمحافظة يخدم حوالي 300 ألف نسمة من أطفال مواليد وطلاب المدارس والمرأة المعيلة والأرامل والعاملين بالمصالح الحكومية والمعاشات.
مرسى مطروح
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