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اقتصاد وأسواق
175.9 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس
الأحد 12 نوفمبر 2017 02:26 م
الميزان التجاري
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الميزان التجاري
سمر السيد:
كشفت البيانات الصادرة عن مكتب التمثيل التجارى المصرى بتونس عن تسجيل حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 175.9 مليون دولار موزعة بين 147.9 مليون صادرات مصرية و28 مليون دولار واردات تونسية.
وأضافت البيانات أن حجم التجارة المشتركة بين الدولتين خلال العام الماضى، سجلت 223 مليون دولار، استحوذت الصادرات المصرية منها على 173 مليون دولار فى حين سجلت وراداتنا من تونس نحو 50 مليون.
ووفق البيانات التى حصلت "المال" على نسخة منها، أن بنود الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، تتمثل فى تصدير زيوت ومنتجات بترولية بقيمة 41.9 مليون دولار وحديد وصلب بقيمة 18.35 مليون وأقطان بقيمة 13.22 مليون وصابون ومحضرات غسيل بنحو 8.05 مليون، كما تم تصدير زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بقيمة 3.48 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، توزعت الواردات المصرية من تونس خلال الفترة السابق ذكرها بين منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 16.57 مليون دولار وأجزاء ولوازم سيارات وجرارات بنحو 2.5 مليون ومنتجات ورق وورق مقوى بقيمة 1.77 مليون وآلات وأجهزة وكهربائية بـ1.85 مليون.
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