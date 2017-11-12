عبدالعال يستقبل رئيس وزراء تونس

علي عبدالعال

ياسمين فواز



استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، والوفد المرافق له -الذي يزور مصر حالياً- في إطار اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة رئيسا وزراء البلدين.



حضر اللقاء، المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، وعمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وطارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وسحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة.



وأكد الدكتور عبدالعال، خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما، سواء في النواحي الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية، وتطرق إلى الخطر الذي يشكله الإرهاب بالنسبة لكلا البلدين، لاسيما في ظل حدودهما المشتركة مع ليبيا، إضافة التحدي الخاص بالهجرة غير الشرعية.



وأثنى على انعقاد الدورة الجديدة للجنة المشتركة بين البلدين، مضيفًا أنه على الرغم من العلاقات القوية المتنامية بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري ما يزال متواضعاً، ما يجب العمل على زيادته بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة لكلا البلدين، إضافة إلى تنشيط العلاقات السياحية بينهما.



من جانبه، أكد يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، على أن زيارته إلى مصر جاءت لتأكيد قوة العلاقات بين البلدين، لاسيما وأن آخر زيارة لرئيس وزراء تونسي إلى مصر كانت في عام 2009، مؤكدا على أن تونس تواجه التحديات والصعوبات ذاتها التي تواجهها مصر، وهو ما يقتضي التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.



على المستوى البرلماني، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في مختلف المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية التي تجمع بينهما، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة على المستوى البرلماني، وإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المصري ونظيره التونسي.