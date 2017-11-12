بوجبل: صعوبة الانتقال تمنع زيادة العلاقات التجارية بين مصر وتونس

علم تونس

سمر السيد



أكد محسن بو جبل، رئيس الغرفة الاقتصادية الفرنسية المصرية، على رغبة رجال الأعمال التونسيين فى التعرف بصورة أكبر على الفرص الموجودة بالاقتصاد المحلى لزيادة العلاقات التجارية مع مصر، لكن توجد عوائق تمنع ذلك، أبرزها صعوبة الانتقال.



وضرب مثالاً على ذلك، قائلاً: "إنه لا يستطيع الدخول إلى مصر، إلا بعد الانتظار لفترة زمنية تصل إلى ساعتين في المطار، بينما تستطيع مساعدته فى العمل الدخول بسرعة لأنها تحمل جواز سفر فرنسي".



وأضاف بو جبل، فى فعاليات المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين -اليوم الأحد- بمناسبة استضافة وفد تونسى مكون من 18 شركة، تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة، أن حرية انتقال السلع والأفراد تعتبر من أبرز أدوات الانفتاح الاقتصادى والنمو، من أهم أساسيات علم الاقتصاد.



وقال إن السوق الاستهلاكية المصرية ضخمة وتمتاز بتوفر الكثير من القطاعات الاستثمارية الجاذبة لرجال الأعمال كقطاع النسيج مثلاً، مشيراً إلى أن الإجراءات الحمائية التى تفرضها الحكومة المصرية حالياً تصعب الأمور على الاقتصاد- على حد قوله.



وأوضح أن تونس كانت تواجه أزمات شبيهة بمصر فى الثمانيات، غير أن ثقة رجال الأعمال فى البرامج الحكومية والانفتاح الاقتصادى الأكبر أدى لتخطي الأزمة، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد بأن الانفتاح الأكبر فى الاقتصاد يعتبر من أهم عوامل النمو، مضيفاً أن تونس ليست سوق استهلاكية كبيرة فهى 10 ملايين مستهلك فحسب.



ونوه إلى أن رجال الأعمال فى تونس لديهم شعور كبير بالمسئولية فى خلق فرص التشغيل وخلق نمو للتصدير، والتكامل مع الدول العربية خاصةً مع مصر، آملاً أن يتم الوصول لقفزة جدية فى العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن هناك تخوفات لدى رجال الأعمال فى عملية انفتاح الأسواق وصعوبة النفاذ بين الأسواق، لأنه من غير المعقول الذهاب من فرنسا لأسبانيا بدون حدود مقارنة بالحدود القائمة بين الدول العربية، لذا من الضرورى أن يأخذ المسئولين الحكوميين الأمور بصورة أكثر من جدية.



ولفت إلى أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة منذ 20 عاماً، مشيراً إلى أن شحن البضائع يستغرق حالياً 4 أسابيع، مقابل 24 ساعة فى وقت سابق.