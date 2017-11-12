القاهرة للتخصيم تعتزم زيادة رأسمالها 10 ملايين جنيه

زيادة رأس المال 2





أحمد علي:



قال عمر زين، العضو المنتدب لشركة القاهرة للتخصيم، إن شركته تخطط لزيادة رأسمالها بقيمة 5 – 10 ملايين جنيه، وتستهدف وصوله إلى 25 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات لـ "المال"، أن شركته تسير بخطوات ثابتة في عمليات زيادة رأس المال، موضحا أنها قامت برفعه من 10 إلى 15 مليون جنيه، في غضون عامين فقط من التأسيس فى 2013.



وأشار إلى أن الزيادة المحتملة ستكون من قدامى المساهمين، وهم بنك الشركة المصرفية العربية SAIB، وعدد من المساهمين الأخرين.



كما أشار إلى أن حجم الأعمال خلال الـ 4 أعوام الماضي، في تزايد مستمر وسيسجل بنهاية 2017 الجاري نحو 85 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 70 مليون في عام 2015، و 58 مليون جنيه في عام 2014.



وأكد أن حجم عمليات التخصيم فى السوق المصرية يعادل نحو 13% من إجمالي سوق المستحقات محليًا، مشيرًا إلى أن المجال يحتاج إلى مزيد من الدعم، من خلال نشر ثقافة التخصيم، وزيادة عدد الشركات العاملة به.

