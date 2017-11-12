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بورصة وشركات
124 مليون جنيه أرباح راية لخدمات مراكز الاتصالات
الأحد 12 نوفمبر 2017 01:59 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ارتفاع أرباحها بنسبة 135% لتسجل 123.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 52.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وأظهرت القوائم المستقلة تحقيق صافى ربح قدره 81 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 44.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 196.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 139.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 81.47 مليون جنيه، مقابل 19.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 50 مليون جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.
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