بلتون تتحول للخسارة وتتكبد 23 مليون جنيه

مصر بلتون

رجب عزالدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة تحولها للخسارة بقيمة 23.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بصافى ربح قدره 2.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة تسجيل صافى خسارة 8.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافى خسارة قدرها 3.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وارتفع مخصصات بند الأجور إلى 63.22 مليون جنيه خلال الربع الثالث مقابل 22.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بينما ارتفع اجمالى إيرادات الشركة خلال الربع المذكور إلى 5.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة.



ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 169.01 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وتعمل بلتون فى مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.