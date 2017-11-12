النقض تؤيد تغريم شركة غاز شرق المتوسط 174 مليون دولار

محكمة النقض

نجوى عبد العزيز



قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الجواد موسي، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من شركة غاز شرق المتوسط، وتأييد تحصيل مديونياتها للبنك الأهلي التي بلغت قيمتها 174 مليون دولار، وقبول طعن شركة مصر للتأمين وإلغاء الحكم المطعون ضده.



كانت المحكمة الاقتصادية قضت في الدعوتان التي قدمت من البنك الأهلي ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار.



جدير بالذكر أن الشركة الاولي تخلف عن سداد مديونياتها للبنك، كما رفضت الشركة الثانية السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، وأن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض.