استعدادات وزارة البترول لاستقبال الشتاء

شركة الإسكندرية لتكرير البترول





نسمة بيومى



أعلنت وزارة البترول اليوم عن استعدادتها لاستقبال موسم الشتاء، حيث تقوم الهيئة العامة للبترول بتوفير رصيد من البوتاجاز من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 4.2 مليون طن "من الإنتاج المحلى والمستورد".



كما بلغت السعات التخزينية بمصانع التعبئة إلى 82 ألف طن، بخلاف السعات التخزينية بالحقول ومعامل التكرير والتى تبلغ 55 ألف طن، ليصل إجمالى السعات التخزينية للبوتاجاز إلى حوالى 137 ألف طن.



وعلى صعيد متصل تم الانتهاء من إنشاء (2 صهريج سعة 4000 طن، 2 صهريج 2400 طن بمصنع تعبئة سوهاج بإجمالى 6400 طن وذلك لتأمين احتياجات جنوب الوادى من البوتاجاز.



بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء عدد 2 صهريج بسعة 2400 طن بمنطقة المستودعات الجنوبية بوادى القمر بالإسكندرية، وجارٍ إنشاء عدد 5 صهاريج بسعة 6000 طن وسيتم دخولهم الخدمة على مراحل خلال العام المالى 2017/2018.



وبخصوص موانئ استقبال البوتاجاز، فيتم حاليا استخدام ميناءى الإسكندرية والسويس (الزيتية) لاستقبال البوتاجاز المستورد بخلال موانئ إضافية لاستقبال البوتاجاز وهم ميناء وادى فيران بالشاطئ الشرقى لخليج السويس وميناء الدخيلة بمنطقة الأسكندرية ،وجارى تجهيز ميناء السخنة مع شركة سوميد لاستقبال الناقلات حمولة 45000 طن لزيادة الطاقات الاستيعابية لاستقبال ناقلات البوتاجاز المستورد وللتغلب على النوات خلال فصل الشتاء .



وعلى صعيد طاقات تعبئة اسطوانات البوتاجاز ،فقد قامت الشركة بزيادة كمية الاسطوانات المعبأة إلى حوالى 14 ألف طن يوميا، بما يعادل 2ر1 مليون اسطوانة يوميا، لمواجهة أى زيادة متوقعة فى استهلاك البوتاجاز .



وتقوم "البترول" حاليا بتشغيل مصانع التعبئة ورديتين عمل يومياً (16 ساعة عمل) مع الاستعداد التام لزيادة عدد ساعات العمل لمواجهة أى زيادة فى الاستهلاك وفى حالة الحاجة يتم التشغيل ثلاثة ورادى ،كما تم توفير أرصدة من الاسطوانات المعبأة بمواقع الشركة للدفع بها لأى مناطق لها زيادة فى الاحتياجات بالتنسيق مع وزارة التموين .



وعن منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز ،فيتم حاليا توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة من خلال 2980 مركز توزيع منها 169 مركز توزيع تابع لشركة بوتاجاسكو ،وتعمل هذه المراكز على مدار ورديتين عمل أى 16 ساعة/يومياً لاستقبال جمهور المستهلكين هذا بخلاف الدفع بسيارات نقل اسطوانات معبأة لخدمة الجمهور وتوصيل الاسطوانات إلى المنازل بالمناطق التى بها اختناقات .



وتتواجد شركة بوتاجاسكو فى كافة المناطق لتوفير الاسطوانات للمستهلك .



،كما يتم الدفع بالسيارات التريلة حمولة 1000 اسطوانة ملك شركة بتروجاس لأماكن الاختناقات إن وجدت.

