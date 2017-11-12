ليسيكو مصر تتحول للربحية وتسجل 30.7 مليون جنيه

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو تحولها للربحية بقيمة 30.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بصافى خسارة قدرها 128.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وأظهرت البيانات المالية المستقلة تسجيل الشركة صافى خسارة قدره 41.4 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافى خسارة قدرها 34.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث إلى 633.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 336.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني 14.21 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 40.43 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 400 مليون جنيه، موزعاً على 80 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.