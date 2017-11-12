دايموند موتورز تطرح إكليبس كروس بداية 2018

ميتسوبيشى

❏ موزع معتمد يستبعد إعادة طرح أتراج



المال ـ خاص



كشف أحد موزعى «دايموند موتورز»، الوكيل الحصرى لـ«ميتسوبيشى» فى مصر، عن سعى الشركة إلى طرح طراز «إكليبس كروس» الجديد كلياً بالسوق المحلية بداية العام المقبل.



وأكد أن السيارة الجديدة، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» ستكون مدعومة بمحرك ذى شاحن توربينى سعة 1.5 لتر، بقوة 148 حصاناً، وعزم دوران 200 نيوتن . متر.



وأشار الموزع، والذى رفض ذكر اسمه، إلى أن طرح طراز «إكليبس كروس» سيسهم بشكل فعال فى تعزيز مبيعات العلامة اليابانية فى مصر، خاصة مع توجه المستهلك لشراء السيارات «SUV» والملائمة لطبيعة الطرق المصرية.



وتابع: « أنه خلال الشهر الماضى طرحت »دايموند موتورز« موديل 2018 من »لانسر EX« والذى يعد من الطرازات الأكثر مبيعاً فى السوق المحلية، نافياً ما تردد من أبناء عن إقدام الشركة على إعادة طرح »أتراج«.



وأكد الموزع أن إعادة طرح »أتراج« والتى توقف استيرادها رسمياً بداية 2016، جاء لارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة توافره بسعر مناسب تمكن العميل من الإقبال عليها، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف للعملة الخضراء.



وكانت »ميتسوبيشى موتورز« العالمية، قد كشفت النقاب للمرة الأولى عن «إكليبس كروس» خلال معرض جنيف للسيارات فى سويسرا، والذى انطلقت فاعلياته مارس الماضى.



وتحتل «ميتسوبيشى» المرتبة الخامسة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية، وفقاً للإحصائيات والتقديرات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر، و تمكنت العلامة اليابانية من بيع 4282 سيارة، لتصل حصتها السوقية إلى 5.1%.



ويحتل طراز «ميتسوبيشى لانسر» المرتبة الخامسة ضمن أكثر الطرازات مبيعاً فى مصر، بإجمالى 4391 وحدة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، تبعا لما نشرته مؤسسة «فولكس 2 موف» الأمريكية، والمعنية بدراسة أسواق السيارات.