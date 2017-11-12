الشاحنات اليابانية الخاسر الأكبر من الركود

السيارات والشاحنات الجديدة

المال ـ خاص



نجت إيفيكو من التراجع الجماعى، الذى أصاب العلامات التجارية بقطاع الشاحنات، على مدار الأشهر الـ9 الأولى من العام الجارى، بعد أن تمكنت من بيع 55 شاحنة، مقابل 42 وحدة خلال 2016، بنمو قدره %30.9، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات مسوقى السيارات «إميك»، فيما كانت الشاحنات اليابانية الخاسر الأكبر.



ورغم حالة التراجع فى أداء مبيعات الشاحنات، إلا أن شيفورليه تمكنت من زيادة حصتها السوقية من %67.1، إلى %82.9، رغم تراجع مبيعاتها %24، بعد تمكنها من بيع 14.1 ألف وحدة، مقابل 18.5 ألف خلال 2016.



استمرت جاك، وهيونداى للشاحنات، وJMC ، فى انعدام مبيعاتهم للشهر التاسع على التوالى، بسبب الأزمات التى يعانيها القطاع من تراجع الإقبال على الشراء، بعد ارتفاع الأسعار، الذى صاحب قرار تحرير أسعار الصرف فى خريف 2016.



وتعد العلامات اليابانية أكثر العلامات التجارية تراجعاً فى أداء مبيعاتها خلال تلك الفترة، إذ تراجعت مبيعات نيسان بيك آب بـ %72، بإجمالى 751 سيارة مباعة، فيما انخفضت مبيعات سوزوكى %60، مسجلة 621 وحدة، أما تويوتا فقد انحدرت مبيعاتها بـ %85، لتكتفى ببيع 294 مركبة.



بحسب ما نشره «إميك» في تقريره، استحوذت شفورليه TFR «الدبابة» على حصة سوقية بلغت %60، بإجمالى 10.7 ألف سيارة، كما استحوذت شيفورليه NKR 55»الجامبو»، على حصة سوقية بلغت %91، من الشاحنات الخفيفية بإجمالى 621 سيارة.



واقتنصت شيفورليه NPR 66 TRK، على %71 من مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة، بإجمالى 2222 شاحنة، وتمكنت مرسيدس من الاستحواذ على نصيب الأسد من مبيعات الشاحنات الخفيفة، بنسبة بلغت %42، بإجمالى 50 شاحنة، والشاحنات الثقيلة، التى تمكنت مرسيدس من اقتناء ما يقرب من %83، بعد تمكنها من بيع وتسليم 522 شاحنة.