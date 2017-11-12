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سيــارات
شركات السيارات تستعد لزيادة حصتها الاستيرادية
الأحد 12 نوفمبر 2017 11:54 ص
كريم نجار 77
أخر الأخبار
كريم نجار 77
❏ كريم نجار: %5 نمواً فى حصص «المصرية وكيان»
❏ طارق مصطفى : نستهدف زيادة 15 - %20 فى حجم واردات «فورد»
❏ شريف محمود: %30 ارتفاعا لـ «هوندا».. و«بريليانس» تخطط %30 على المدى الطويل
شريف عيسى
تستعد شركات السيارات لزيادة حصصها الاستيرادية بحلول العام المقبل، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن أداء السوق، بعد الركود الذى أصابها عقب إجراءات البنك المركزى الصادرة فى 3 نوفمبر الماضى.
يذكر أنه عقب تعويم الجنيه، لجأت شركات السيارات إلى تقليل حصصها الاستيرادية بين 30 - %40، مما تسبب فى استدعاء ظاهرتى «الأوفر برايس» (البيع أعلى من السعر الرسمى)، وقوائم الانتظار.
وفى مسح أجرته «المال» على عدد من شركات السيارات، أبدت قياداتها رغبتهم فى زيادة حصصهم الاستيرادية، %5 إلى %30، لعلامات اقتصادية وفارهة.
وقال رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، والمساهم الرئيسى فى «كيان» للتجارة والاستثمار، وكلاء «فولكس فاجن» و»أودى» و»سيات» والمستورد الحصرى لـ «سكودا»، إن سوق السيارات مقبلة خلال 2018، على زيادة فى معدلات مبيعاتها الإجمالية.
وتابع: «أن أداء المبيعات سيرتفع بالنسبة للسيارات الملاكى المباعة، والتى تمكنت من الترخيص بإجمالى بين 80 ألفاً، إلى 100 ألف سيارة، مما يسهم فى زيادة الحصص الاسيترادية للشركات «.
وكشف عن سعى كل من المصرية التجارية و»أوتوموتيف»، و»كيان» إلى زيادة الحصص الاستيرادية للعلامات الأربع بنسبة تصل إلى %5، فى ظل التوقعات التى تشير إلى زيادة المبيعات الإجمالية للسوق.
وتوقع طارق مصطفى، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة «أوتو جميل»، وكيل «فورد» فى مصر، أن تشهد سوق السيارات نمواً خلال العام المقبل، بما يسمح بزيادة الحصص الاستيرادية من العلامة الأمريكية، بنسبة -15 %20.
واستند توقعه إلى عدد من العوامل، و أبرزها استقرار سعر الصرف، وتوافر العملة الأجنبية لإتمام التحويلات اللازمة للاستيراد، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى أعقاب القرارات الاقتصادية الصادرة فى خريف 2016.
وتابع: «إن العوامل السابقة ستكون محفزة لنمو المبيعات الإجمالية لسوق سيارات الملاكى بنسبة تصل إلى %20، فى ظل وجود طلب حقيقى على السيارات الجديدة».
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التى واجهت سوق السيارات خلال العام الجارى، والتى تسببت فى تراجع أدائها بنسبة %50، فإن «أوتو جميل» تمكنت من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات، الأمر الذى يمهد الطريق أمام العلامة الأمريكية لمواصلة نمو مبيعاتها خلال 2018.
وكشف اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأمل» لصناعة وتجميع السيارات، مصنع «بى واى دى» و»لادا» و»كنج لونج»، عن استهدافه زيادة الحصة الاستيرادية من علامتى «BYD» و»لادا» بنسبة %25، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن أداء السوق خلال العام المقبل.
وأوضح أنه مع تحرير سعر الصرف، اضطرت المجموعة إلى خفض الحصص الاستيرادية 40%، نتيجة الزيادات السعرية التى صاحبت القرار، وإحجام المستهلك عن الشراء.
وأشار إلى أن الزيادة فى الحصص الاستيرادية راجعة إلى سعى «الأمل» لتجميع «S5 «التابع للعلامة الصينية «بى واى دى» والتى طرحت للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» والذى انطلقت فاعلياته منتصف سبتمبر الماضى.
وقال هانى سالم، رئيس قطاع «بنتلى» بشركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية «MTI»، وكلاء «جاكوار لاندروفر» و»بنتلى» و»مازراتى»، إن العام المقبل سيشهد نموا فى مبيعات العلامة الإنجليزية الفاخرة بنحو %30، نتيجة لطرح طرازات جديدة، بالإضافة إلى افتتاح المركز المتكامل لـ «بنتلى».
وأشار إلى أن توقعات نمو المبيعات، ستدفعه إلى زيادة الحصص الاستيرادية والتى شهدت ثباتاً خلال العام الجارى، مقارنة بـ 2016، تأثرا بالقرارات الاقتصادية التى صدرت عن البنك المركزى، والتى تسببت فى ركود مبيعات سوق السيارات بنسبة %40.
وأوضح أن فئة السيارات الفارهة تعد الأقل تضرراً من قرارات تحرير أسعار الصرف، وبالتالى فإن تواجد الطلب سينعكس على أداء تلك الفئة، خاصة وأن التغيرات الاقتصادية للعملة بدأت فى الاستقرار إلى حد كبير.
وأشار خالد سعد، مدير عام «بريليانس» البافارية، إلى أن هناك تفاؤلا بمستقبل سوق السيارات خلال العام المقبل، الأمر الذى دفع الشركة إلى وضع إستراتيجيتين قصيرة وطويلة الأجل.
وتابع: «تستهدف الخطة قصيرة الأجل زيادة الحصص الاستيرادية للعلامة التجارية بنسبة %10، فيما تخطط بريليانس البافارية لزيادة حصصتها من الواردات بنسبة %30 خلال المدى الزمنى الطويل.
وكشف شريف محمود، مديرعام «هوندا» بشركة النيل للتجارة والهندسة، عن عزمه زيادة الحصة الاستيرادية من طرازات العلامة اليابانية بنسبة %30 بحلول العام المقبل، مع التركيز على الجيل العاشر من «سيفيك»، و الجيل الخامس من CR-V، والذى تم تقديمها رسمياً خلال الربعين الأول والثالث.
فى المقابل، توقع أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكيل «هايما» والموزع المعتمد لـ «كيا» و»ميتسوبيشى» وغيرها من العلامات التجارية، أن تلجأ شركات السيارات إلى خفض معدلات الاستيراد خلال الربع الأول من 2018، بنسبة %40، فى ظل عدم قدرتها على تحديد مستهدف واضح لمبيعات السوق.
وأشار إلى أن شركات السيارات تسعى حالياً إلى استيلام الحصص الاستيرادية المتفق عليها خلال العام الجارى، فى ظل التزامها بالتعاقدات المبرمة مع الشركة الأم، مع استمرار مخاوف عمل طلبات جديدة حالية، والتى ستكون متوافرة له خلال فبراير المقبل.
وأوضح أن مخاوف الوكلاء خلال الفترة الحالية، تكمن فى تزايد المعروض من السيارات عن الطلب، مما يعيد إلى الأذهان الخصومات الكبيرة والبيع بسعر التكلفة أو بخسارة فى محاولة لتصريف المخزون.
ولفت إلى أن الحصص الاستيرادية للوكلاء ومستوردى السيارات تكون منخفضة خلال الربع الأول، مقارنة بباقى شهور العام، نتيجة غياب رؤية عن مستقبل مبيعات السوق، ووضع سعر الصرف.
وتوقع نشأت أبو حته، مدير عام «أبو حته» لتجارة السيارات، تحفظ العديد من الوكلاء ومستوردى السيارات فى ظل التوقعات التى تشير إلى إمكانية أن يشهد سعر الصرف العديد من التقلبات خلال النصف الأول من 2018.
وأكد أن شركات السيارات تكبدت خلال 2017 خسائر كبيرة بعد ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات قياسية، وتراجع الإقبال على الشراء، موضحا ًأن تراجع سعر الدولار ولو بنسبة طفيفة للغاية، سينعكس بمزيد من الارتباك على الأسعار وهوامش الأرباح.
وتابع:» الفترة الحالية يصعب على أى وكيل أو مستورد للسيارات تحديد نسب الزيادة أو الانخفاض فى الحصص الاستيرادية، مع استمرار الضبابية التى يعانها مستقبل مبيعات السوق.
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