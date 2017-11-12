وزير الإسكان: تسليم 36 عمارة بالمرحلة الأولى من دار مصر

عمارة إسكان اجتماعى

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تسليم 36 عمارة بالمرحلة الأولي بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها بمدينة دمياط الجديدة، ويجري تجهيز 24 عمارة أخرى لتسليمها للفائزين، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 44 عمارة بالمرحلة الثالثة للمشروع بالمجاورة 33 في الحي السادس، كما يجري تنفيذ 66 عمارة بمشروع "سكن مصر" غرب الحي الخامس وجنوب الحيين (1، 4)، ويجري تشطيب عمارة كنموذج.



وأوضح مدبولى أنه تم الانتهاء من أعمال مرافق الأراضي الأكثر تميزاً بالمجاورة 32 جنوب القري السياحية بمدينة دمياط الجديدة، وجار العمل بشبكة الكهرباء، وتم الانتهاء من أعمال المرافق لقطع أراضي بيت الوطن المطلة علي الساحل مباشرة (امتداد الشاليهات).



وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: تم ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، ويجري طرح تنفيذ سوق أخرى، ويجري تنفيذ سوقين بالمجاورة 30 لخدمة قطع أراضى الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مدرسة النيل بالحي السادس المتميز جنوب دار مصر، و3 مدارس تعليم أساسي بإجمالي 87 فصلاً بالحيين (3، 5) في المجاورة 34 بدار مصر، ومدرسة ثانوية عامة (42 فصلاً) بمركز الحي السادس المتميز، ومركز صحي بالمجاورة 30 في الحي السادس لخدمة دار مصر، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، كما يجري تشطيب المدرسة اليابانية بمركز الحي السادس بجوار مشروع دار مصر.



وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: يجري تنفيذ أعمال توسعات محطة المياه الرئيسية للمدينة بطاقة 86 ألف م3/ يوم، ويجري التشغيل التجريبي للمحطة لدخولها الخدمة قريباً، لتصبح طاقة محطة دمياط الجديدة 172 ألف م٣ / يوم، كما تجري أعمال إحلال وتجديد 17 محطة رفع بالأحياء (1، 2، 4)، ووسط المدينة، ومنطقة الساحل، ومنطقة شرق وغرب الميناء.



وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب إلى أنه يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتطويرها بالأحياء (1، 2، 4)، ورفع كفاءة الطريق الغربي الرئيسي شمال المدينة (إنارة وزراعة)، وتم رفع كفاءة طرق وجزر المرحلة الأولي بالمنطقة الصناعية، ويجري تنفيذ الطريق الواصل من الطريق الدولي الساحلي إلي وسط المدينة وعمل بوابة علي المدخل، ويجري تطوير طرق مداخل المنطقة الساحلية (الشاليهات)، وتم تركيب 2200 كشاف ليد بالطرق الرئيسية بالمدينة، وتنفيذ 12 ميداناً بالتقاطعات الرئيسية ومداخل المدينة، ويجري الانتهاء من تنفيذ 2 منها، كما تم البدء في تنفيذ موقفين إقليميين أحدهما في المدخل الشرقي للمدينة، والآخر في المدخل الغربي، وتم الانتهاء من رفع كفاءة السور والبوابات بالحديقة المركزية، كما يجري تنفيذ مجمع ورش بجنوب الحي الرابع.