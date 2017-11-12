تأشيرات الحج والعمرة بالبصمة وصورة الوجه

حجاج بيت الله يؤدون المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، 27 أغسطس 2017.

هاجر عمران:



أعلنت السفارة السعودية فى القاهرة، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية التى تشمل بصمة الإصبع وصورة الوجه على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19 نوفمبر الجارى.



وقالت - فى بيان - إن طالب التأشيرة يحب أن يقوم بالتوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية، التابعة لشركة "تسهيل/ VFS" لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، لتكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط.



ولفتت إلى أن ذلك يستهدف إعطاء الراغبين فى الحصول على التأشيرة متسعا من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.



ومن المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشر، ومن يتجاوزون السبعين عاما، وحَمَلَّة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.