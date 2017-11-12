EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
تأشيرات الحج والعمرة بالبصمة وصورة الوجه
الأحد 12 نوفمبر 2017 11:26 ص
حجاج بيت الله يؤدون المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، 27 أغسطس 2017.
أخر الأخبار
حجاج بيت الله يؤدون المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، 27 أغسطس 2017.
هاجر عمران:
أعلنت السفارة السعودية فى القاهرة، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية التى تشمل بصمة الإصبع وصورة الوجه على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19 نوفمبر الجارى.
وقالت - فى بيان - إن طالب التأشيرة يحب أن يقوم بالتوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية، التابعة لشركة "تسهيل/ VFS" لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، لتكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط.
ولفتت إلى أن ذلك يستهدف إعطاء الراغبين فى الحصول على التأشيرة متسعا من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.
ومن المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشر، ومن يتجاوزون السبعين عاما، وحَمَلَّة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.
السعودية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا