مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن توزيعًا نقديًا بـ3.5 جنيه للسهم

شركة مطاحن مصر الوسطي





رجب عزالدين



أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن توزيع نقدى بقيمة 3.5 جنيه يتم صرفه اعتبارا من 29 نوفمبر الحالى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.



وأقرت عمومية الشركة فى اكتوبر الماضى توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 3.5 جنيه للسهم.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 50.2 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل خسائر بلغت 17.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.



ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه موزعا على 6 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

