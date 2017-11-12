حركة موانئ البحر الأحمر .. الأحد

مواني البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز إيجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة 3 سفن، هى: عمان، والرياض، والحرية2 وعلى متنها 744 راكبا و102 شاحنة بضائع و66 سيارة، بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن، هى: أمانة، والحرية، وإلنوى إكسبريس، وعلى متنها 381 راكبا و147 شاحنة بضائع و10 شاحنات عفش ركاب.



على جانب آخر، يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 84 سائحا من جنسيات مختلفة و58 فرد طاقم، وهى بطول 100 متر وعرض 13.9 متر وغاطس 3.4 متر قادمة من ميناء العقبة فى إطار رحلاتها الأسبوعية المنتظمة على الخط الملاحى الغردقة / العقبة، كما تغادر العبارة لابسبس وعلى متنها 30 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة لميناء شرم الشيخ.



وفى السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 843 راكبا بميناء نويبع وتداول 76 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 241 راكبا و14 برادا و5 تريلات و2 باص جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 455 راكبا و14 برادا وتريلا و55 سيارة تصدير، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 147 راكبا و25 برادا و17 تريلا و3 سيارات.