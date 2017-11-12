توقعات تجاهل البورصة التوترات الإقليمية

هشام توفيق

منى عبدالبارى



توقع محللون وخبراء بسوق المال، أن يسهم تقرير ستاندرد آند بورز، فى دعم تحركات البورصة، لتواصل الارتفاع وتسجيل قمم تاريخية جديدة، الأسبوع الجارى، بدعم من امتصاصها التبعات السلبية للأزمة الإقليمية التى أٌثيرت بالسعودية.



كان ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، قد أمر مطلع الأسبوع الماضى، إلقاء القبض على مسؤولون ورجال أعمال، يسيطرون على شريحة كبيرة من اقتصاد المملكة، وتمتد استثماراتهم للخارج، ومع نهايات الأسبوع ظهرت توترات بين المملكة ولبنان، خلفت مخاوف من احتمال شن الأولى ضربات عسكرية ضد الثانية.



وقال محللون إن EGX30 من المرجح أن يتجه خلال الأسبوع نحو 14600 نقطة، مدعوما بمشتريات عربية وأجنبية، واتجاه الأسهم القيادية للارتفاع.



وأغلقت البورصة على تباين بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وحقق EGX30 قمة جديدة خلال الأسبوع قرب 14350 نقطة. فى المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.52 مغلقا عند 786 نقطة، وتراجع EGX100 الأوسع نطاقا %0.17 إلى مستوى 1774 نقطة. وارتفع رأس المال السوقى بنحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند 789 مليار جنيه.



من جانبه قال هشام توفيق، رئيس شركة فانتج للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق سيواصل تجاهله التام للأحداث السياسية الإقليمية، مضيفاً أن الإغلاقات الايجابية الأسبوع الماضى، مؤشرا قويا على مواصلة الارتفاعات.



سجلت التداولات الأسبوع الماضى 7.5 مليار جنيه، وتجاوز نصيب جلسة الخميس بمفردها، مليارى جنيه.



ولفت توفيق إلى أن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز، الذى عدلت فيه المؤسسة العالمية نظرتها للاقتصاد من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على تصنيف B-، يعد مؤشرا إيجابيا.



وتوقع عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول، مواصلة البورصة اتجاهها الصاعد عقب امتصاص أزمة السعودية، وتمكنها من تلافى أثارها بالكامل بحلول نهاية الأسبوع.



واعتبر السوق المصرية من أكثر أسواق المنطقة العربية استقرارا وجاذبية حاليا، بدعم من أنباء الطروحات الحكومية المتوقعة، والأنباء الاقتصادية الايجابية، وهى عوامل دعمت قدرة السوق على اجتياز الأزمات الإقليمية.



واستبعد تأثر البورصة - ولو بشكل طفيف - باحتمالات شن المملكة العربية السعودية ضربات عسكرية ضد لبنان، مؤكدا أن السوق ستواصل ارتفاعاتها نحو مستويات أعلى خلال الأسبوع الجارى.



وحول تحركات المؤسسات رجح قيام تلك المتمتعة بمعدلات سيولة مرتفعة للشراء فى الأسهم صاحبة فرص الارتفاع وتحقيق المكاسب، واتجاه المؤسسات التى تعانى عجزا فى السيولة إلى عمليات المتاجرة.



وأوصى المستثمرين بالدخول فى الأسهم ذات الملاءة المالية المرتفعة، المعززة بنتائج مالية جيدة، فيما أكد قدرة سهم مجموعة طلعت مصطفى على مواصلة الصعود الأسبوع الحالى.



كان سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد شهد تراجعات متتالية خلال أول 3 أيام تداول الأسبوع الماضى، بضغط من الشراكة الاستراتيجية المبرمة سابقًا بين المجموعة المصرية ومجموعة فورسيزونز العالمية Four Seasons ، المملوكة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال. قبل أن يحول السهم اتجاهه نحو الصعود فى أخر جلستين.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن الإغلاقات المرتفعة الأسبوع الماضى، ستمكن السوق من مواصلة حصد المكاسب، مع محاولة المؤشر الرئيسى اختبار مستوى 14600 نقطة، كما سيتجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 815 نقطة.



ورجح اتجاه السوق نحو 14420 نقطة خلال تداولات اليوم الأحد، مع استهداف سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الثلاثينى مستويات 80.5 جنيه الأسبوع الحالى، مقارنة بإغلاق 77.90 جنيه الخميس الماضى.



وأكد أن جميع القطاعات ستحرز نتائج إيجابية، بما يدعم بقوة أداء السوق، ويوجهها نحو الصعود، لافتا إلى أن الأحداث الإقليمية لن تؤثر بأى شكل على تحركات الأسبوع الحالى.



وتوقع اتجاه سهم طلعت مصطفى إلى مستوى 9.80 جنيه، مقارنة بإغلاق 9.4 جنيه الخميس الماضى، وسهم المجموعة المالية هيرميس نحو مستوى 25.70 جنيه، مقارنة بـ24.4 جنيه، وسهم المصرية للاتصالات نحو مستوى 14.10 جنيه، مقارنة بـ 13.59، وسهم القلعة للاستشارات المالية عند 1.55 مقابل 1.45 جنيه.