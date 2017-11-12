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سيـــاســة
وزير الخارجية يصل عمان ولقاء مرتقب مع الملك عبد الله
الأحد 12 نوفمبر 2017 10:11 ص
عمان
أخر الأخبار
عمان
سمر السيد:
قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكرى، وصل إلى عمان في مستهل جولته العربية، ومن المقرر أن يلتقي مع ملك الأردن عبد الله الثاني.
يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري بدأ اليوم الأحد، جولة عربية تشمل كلاً من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية؛ لبحث العلاقات الثنائية مع تلك الدول، والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى أمس، بأن جولة وزير الخارجية تأتي في إطار التشاور الدائم بين مصر والدول العربية حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، ولنقل رسائل شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة الدول العربية فضلاً عن إجراء مباحثات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية.
وزارة الخارجية
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