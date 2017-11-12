التنمية الصناعية تطرح 200 قطعة أرض على المستثمرين بنظام المزايدة

هيئة التنمية الصناعية 5

عمر سالم



تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح أكثر من 200 قطعة أرض صناعية على المستثمرين، بنظام المزايدة قبل نهاية 2017 بمساحات مختلفة قد تصل إلى 100 ألف متر مربع للقطعة.



وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، تقوم حاليا بتجهيز الأوراق الخاصة بالأراضى، بعد سحبها من المستثمرين غير الجادين تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى المنافسة عليها.



وأشارت إلى أن الأراضى تم سحبها من المستثمرين بعد ثبوت عدم جديتهم، سواء بسبب عدم البدء فى إنشاء المصنع أو تنفيذ الاستثمارات، طبقا للجدوب الزمنى، بل إن أغلبهم قاموا بتسقيع الأراضى للاستفادة منها فى أغراض أخرى بخلاف «الاستثمار».



وأضافت أنه جار حاليا أيضا تحديد المجالات التى سيتم الاستثمار فيها على تلك الأراضى ومنها الصناعات الغذائية والهندسية، على أن تخصص جميع الأراضى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وكشفت أن نحو 25 قطعة أرض تم سحبها من مشروع الألف مصنع بالتجمع الخامس، وباقى القطع بمدينتى بدر والعاشر من رمضان، موضحة أن الهيئة ستقوم بتوفير التراخيص الخاصة بتلك الأراضى وتسهيل إجراءات التخصيص والتأسيس للشركات، وذلك فى إطار حوافز الاستثمار.



وأكدت أنه من المتوقع أيضا أن تخصص الهيئة بعض الأراضى التى يتم سحبها لعدد من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أراض صناعية مؤخرا، لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم، وذلك فى إطار التسهيل على المستثمرين وتسريع عملية الإنتاج.



وشددت «التنمية الصناعية» - فى بيان مؤخرا - على ضرورة التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة بتخصيص أراض صناعية لهم عامى 2016 و2017 بكل الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضى التى طرحتها الهيئة فى المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات، وغيرها من المدن والتى شملتها عملية الطرح.



وقال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح، وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار، أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً لكراسة الطرح.