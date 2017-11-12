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الإسكندرية
إحباط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم
الأحد 12 نوفمبر 2017 01:22 ص
محافظ مطروح ومدير الأمن
أخر الأخبار
محافظ مطروح ومدير الأمن
وكالات:
أحبطت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، السبت، محاولة تسلل 31 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إخطارًا بضبط 31 شخصًا بينهم 6 من أسيوط و5 من المنيا و5 من الفيوم و4 من كفر الشيخ و3 من قنا و2 من البحيرة و1 من الغربية و1 من دمياط و1 من سوهاج و1 من الدقهلية و1 من بني سويف ومواطنًا سودانيًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.
وقامت الأجهزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
مرسى مطروح
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