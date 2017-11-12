إحباط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا عبر السلوم

وكالات:





أحبطت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، السبت، محاولة تسلل 31 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إخطارًا بضبط 31 شخصًا بينهم 6 من أسيوط و5 من المنيا و5 من الفيوم و4 من كفر الشيخ و3 من قنا و2 من البحيرة و1 من الغربية و1 من دمياط و1 من سوهاج و1 من الدقهلية و1 من بني سويف ومواطنًا سودانيًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.