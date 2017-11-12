ختام مميز لمهرجان قرطاج السينمائي

وكالات:



أقيم، مساء السبت، حفل ختام الدورة 28 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية التي احتضنتها العاصمة التونسية، وأقيم على المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، الذي تم تجديده وتجهيزه بالكامل لكي يتناسب مع طبيعة الأحداث الفنية المهمة التي تستضيفها تونس.





بدأ الحفل بكلمة نجيب عياد مدير المهرجان قال فيها «ضيوفنا من مختلف أنحاء العالم، قدمنا لكم ٨ أيام من الاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة، نعترف أن هناك بعض المشاكل في التنظيم مثل حجز التذاكر، على الرغم من أننا أضفنا ٢١ مكتب حجز زيادة عن الأعوام السابقة، وعلى الرغم من ذلك وجدنا أعدادا هائلة من الجمهور كانت تتوافد على المهرجان».





وأضاف «على الرغم من هذا، هناك إيجابيات أيضا كان منها إجماع المشاركين على جودة الأفلام التي شاركت في المهرجان، وهو ما يؤكد أننا نجحنا في مهمتنا وسنتخطى أي سلبيات».





ولفت عياد إلى أن الجمهور خاصة من الشباب كان له حضور مميز في قاعات المهرجان وخارجها وفي الندوات، وهو ما اعتبرناه ظاهرة فنية مختلفة، وقدم مدير المهرجان الشكر للوزارات الداعمة للمهرجان وللضيوف ولشركاء المهرجان.





وقد فاز بجائزة التانيت الذهبي لاحسن فيلم أول العمل التونسي (شرش)، وفي الأفلام الروائية القصيرة فاز بالتنويه الخاص فيلم (أسرار الرياح) من تونس، والتانيت البرونزي لفيلم (ونس) للمخرج أحمد نادر، والتانيت الفضي كان من نصيب فيلم (دم دم) السنغالي، بينما حصل فيلم (آية) التونسي على التانيت الذهبي.





وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فاز بجائزة أحسن مونتاج الفيلم الجزائري (في انتظار السنونوات)، وجائزة أفضل صورة لفيلم (قطار الملح والسكر)، وجائزة أحسن سيناريو لفيلم (شرش) من تونس، وجائزة أحسن موسيقى لفيلم (فليستي، بينما جائزة أحسن ممثل لعبدالمنعم شويات عن دوره في فيلم (مصطفى زاده)، وفاز بالتانيت البرونزي فيلم (واليلي) من المغرب، والتانيت الفضي لفيلم (المتعلمون) من جنوب إفريقيا، وذهب التانيت الذهبي لفيلم (قطار الملح والسكر) من موزمبيق.



