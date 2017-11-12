سليمان يعلق على استبعاد العتال من انتخابات الزمالك

وكالات:





أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات القادمة، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقده اليوم الأحد، للحديث عن قرار مجلس إدارة الزمالك الحالي باستبعاد هاني العتال من الانتخابات القادمة.





ويستعد «سليمان» لخوض انتخابات رئاسة الزمالك، المقرر إقامتها يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، أمام مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، حيث تضم قائمته الانتخابية هاني العتال على منصب نائب الرئيس.







وقال «سليمان»، في تصريحات صحفية مساء السبت، إنه فضل تأجيل عقد المؤتمر الصحفي لحين البت في أحقية ترشح «العتال» في الانتخابات القادمة على منصب نائب الرئيس، مشيرًا إلى أن «العتال» من حقه خوض الانتخابات بشكل طبيعي، وأن كل الاتهامات التي تطوله ليس لها أي أساس من الصحة.





وكان مجلس إدارة الزمالك قرر استبعاد «العتال» من انتخابات النادي، بحجة أن عضويته مزورة، ومن المنتظر عرض الأمر على الجهة الإدارية لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار «العتال» في السباق الانتخابي من عدمه.





وأوضح «سليمان» أن محاولات استبعاد «العتال» جاءت بتوصية من مجلس الزمالك الحالي، مشيرًا إلى أن هذه التوصية غير مطابقة للقانون أو اللائحة، وأن أعضاء القائمة سيتخذون كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.







وقال مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق: «مجلس الزمالك الحالي يحاول إبعاد (العتال) من الانتخابات، نظرًا لما يتمتع به من شعبية داخل الجمعية العمومية لنادي الزمالك»، مؤكدًا أن قائمته ستخوض الانتخابات بكامل هيئتها، وأنه لن يتم استبعاد أي عضو بها.



