هل تطيح أزمات المنطقة العربية بأحلام تأخير زيادة أسعار البنزين؟

- وزير المالية ربط استئناف تقليص الدعم بارتفاع اسعار البترول عالميا



- زيادات بأكثر من 10 دولارات لبرميل برنت عقب أزمات (المملكة ) والتلويح بضرب لبنان





مها أبوودن:





ربط مسؤولون كثر، من بينهم عمرو الجارحى وزير المالية، تحريك أسعار المواد البترولية ( بنزين، سولار، غاز، بوتجاز)، بارتفاع أسعار البترول عالميا، وعدم استقرارها عند المعدلات التى بني عليها مشروع موازنة العام المالى الجارى 2017/2018.





وتتراوح افتراضات سعر برميل البترول الموضوع على أساسها مشروع الموازنة مابين 52 الى 55 دولارا لبرميل البرنت، وهو ما يحول أحلام تأجيل تحريك الأسعار حتى بداية العام المالى المقبل إلى مجرد سراب ، بعد ارتفاع أسعاره فى تعاملات أمس لتلامس سقف ال 65 دولارا للبرميل.





واضعو الموازنة لم يكن فى حسبانهم اضطرابات المملكة

ويبدو ان واضعى مشروع الموازنة الخاص بالعام المالى الجارى 2017/2018 ، لم يكن من بين افتراضاتهم عند وضع المشروع ، حدوث اضطرابات سياسية عنيفة بالمنطقة العربية ، لاسيما ذلك التوجه الذى ينتويه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان ، بتوجيه ضربة لحزب الله اللبنانى ، عقب اتخاذه عدد من الاجراءات غير المسبوقة التى شملت توقيف عشرات الأمراء والوزراء على رأسهم الوليد بن طلال على خلفية قضايا فساد ، وبعد ساعات معدودة من استقالة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى ، فور تصدى مضادات الصواريخ لصاروخ موجه من لبنان الى الرياض.





هل ستبقى أسعار البترول العالمية عند المعدلات الحالية؟





ومن المؤكد ايضا انه لم يعد من المعروف ، هل ستبقى اسعار خام برنت عند هذا الحد أم انها ستكمل الصعود الى مستويات ، على أثر هذه الأحداث غير المسبوقة على المستويين الاقتصادى والسياسى ، لاسيما مع بدء حملات التراشق الاعلامى والدبلوماسى بين مسئولين سعوديين واخرين لبنانيين .





ومما يدلل على ان الارتفاعات المتتالية حاليا فى أسعار البترول عالميا انها لم تكن فى الحسبان حتى من قبل المؤسسات الدولية كما كان ايضا الحال من قبل مسئولين حكوميين مصريين ، وهو ما كشفت عنه تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحى فى اخر حوار ل(المال) ، عندما أكد ان توقعاته ان تستقر اسعار البترول العالمية عند مستويات وضع مشروع الموازنة بين 52 الى 55 دولارا للبرميل خلال العام المالى الجارى والمقبل ايضا ، كما أكد ايضا خلال حوار منشور ب( المال) يوم ١٨ سبتمبر الماضى ، ان أهم النقاط التى تؤخد فى الحسبان عند اتخاذ قرار بتحريك الاسعار هو اسعار البترول العالمية .





خسائر الموازنة التقريبية بعد ارتفاع الاسعار العالمية الى 65 دولارا للبرميل

ووفقا لمصدر مسئول حكومى رفيع المستوى ، فان وصول أسعار البترول عالميا الى مستويات تلامس ال 65 دولار للبرميل ، يكلف الخزانة العامة للدولة ما بين 12 الى 15 مليار جنيه زيادة فى فاتورة دعم الوقود، وهو ما يعنى وصول فاتورة الدعم الى نحو يقترب من 125 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 110 مليارات جنيه حاليا.





تأثيراته على قيمة العجز ومعدله

قال مصدر حكومى مسئول ان ارتفاع فاتورة دعم الوقود بنحو 15مليار جنيه ، يعنى زيادة بنفس القيمة فى قيمة عجز الموازنة ، وهو ما يرفع معدلات العجز بواقع ١٪ على وجه التقريب عما كان مقدرا بواقع 9٪ ، مع الأخذ فى الاعتبار ان تلك المعدلات متفق عليها مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الممتد ٣ سنوات والموضوع للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على 3 سنوات .

ويشار الى ان الحكومة قامت بتحريك أسعار المواد البترولية مرتان خلال العام المالى الماضى 2016/2017 ، و3 مرات خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكان اثر الزيادات الثلاث ، ارتفاع أسعار بنزين 92 اوكتين من 190 قرشا للتر الى مستوى ال5 جنيهات حاليا .





وتخطط الحكومة ايضا للانتهاء من تحرير الوقود بالكامل خلال الثلاث سنوات التى تمتد كمهلة سماح لقرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار ، والذى حصلت منه الحكومة على شريحة سنوية بقيمة ٤ مليار دولار ، مقسمة الى جزئين ، ومن المتوقع ان يفرج الصندوق خلال أسابيع عن الجزء الأول من الشريحة السنوية الثانية .





اجتماع الأوبك نهاية الشهر وقرار مرتقب بخفض الإنتاج

وتوالت تصريحات المسئولين بدءا من وزير المالية عمرو الجارحى، وانتهاء بوزير البترول طارق الملا، ليؤكدون انه لا نية لتحريك أسعار المواد البترولية خلال العام المالى الجارى ، ولكن قرارا بخفض انتاج البترول قد يصدر قريبا فى اجتماع منظمة الأوبك نهاية نوفمبر الجارى ، قد يعزز حدوث طفرة جديدة فى أسعار البترول عالميا.





ماذا قالت المؤسسات الدولية عن دعم الطاقة؟

توصيات المؤسسات الدولية لم تكن بعيدة كل البعد عن تحريك الأسعار، فقد سبق وأن أوصى صندوق النقد الدولى ، فى اجتماع الخريف الماضية منذ استبيع، بإسراع الخطى فى ملف دعم الطاقة، كما قالت مؤسسة ستاندرد اند بورز ان هناك بعض العقبات والتحديات أمام الاقتصاد المصرى، هى ما جعلت المؤسسة تجعل تحول نظرتها من مستقرة الى ايجابية تحت التحفظ .







