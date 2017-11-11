EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلمانية تنتقد وجود 34 حقيبة وزارية وتطالب بالدمج
السبت 11 نوفمبر 2017 08:53 م
شريف اسماعيل يؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس
أخر الأخبار
شريف اسماعيل يؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس
ياسمين فواز
قالت هالة أبو السعد، نائبة حزب المحافظين، إن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى يوجد بها 34 حقيبة وزارية بعد آخر تعديل وزارى، مؤكدة أن تفاقم عدد تلك الحقائب أدى إلى تزايد الغضب منها من قبل المواطنين .
وطالبت "أبو السعد"، بتقليص عدد تلك الحقائب الوزارية التى يوجد أكثر من نصفها لا يستفيد منه المواطن وإنها مجرد أسماء ومناصب فقط، وأنه قد حان الوقت لتقليل تلك النفقات التى تهدر موازنة الدولة فى أعمال لا فائدة منها كما أن البعض منها لا حاجة له حاليا.
وأكدت نائبة المحافظين، أن الدمج وإلغاء البعض منها هو الحل اليسير لتجاوز تلك الأزمة التى تؤرق كاهل الموازنة العامة للدولة ويتحملها المواطن، مشيرا إلى أن هناك من يعارض تلك ةالنداءات بحجة أنه يصعب دمج تلك الوزارات بحجة أن لكل وزارة عملها.. وأقول لهم "لا صعوبة فى ذلك ما دام القرار يخدم المواطن".
وتابعت، أن دمج الوزارات سيقلل حجم الفساد فهناك تضخم غير طبيعى فى حجم الموظفين عن حاجة الجهاز الإدارى، لذا فلزامان علينا تطبيق برامج تدوير الموظفين حتى يتمكن كل شخص من القيام بالدور الذى يوكل إليه، هناك بعض الوزارات المكتظة بعدد كبير من الموظفين لسنا بحاجة لهم فى حين أن هناك وزارات تعانى عجزا غير طبيعى فى الموارد البشرية.
وطالبت "أبو السعد"، بدراسة تجارب الدول السابقة فى ذلك والتى طبقت نموذج "الدمج" حتى لا يصاب القرار بالفشل ونعود من حيث بدأنا
وتابعت "أؤكد أن هذه خطة جادة فى طريق الإصلاح المؤسسى للهيكل الإدارى للدولة وتتماشى مع خطة الحكومة لخفض الإنفاق العام للجهات الحكومية بنسبة 25%، تماشيًا مع مساعيها لترشيد نفقاتها ضمن خطتها للتقشف، علاوة على تفادى تضارب الاختصاصات والمهام والحد من البيروقراطية، والإسراع من وتيرة الأداء الحكومى".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا