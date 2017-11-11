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عقـــارات
قائمة بالمناقصات التي تطرحها 4 مدن جديدة أمام المقاولين
السبت 11 نوفمبر 2017 06:09 م
مناقصات
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مناقصات
المال خاص
تطرح 4 مدن جديدة مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والشركات المتخصصة.
وأعلن جهاز مدينة بني سويف الجديدة عن طرح عملية رفع كفاءة الطرق التالفة بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتعقد جلسة الاستفسارات فى 20 نوفمبر الجارى على أن تعقد جلسة فض المظاريف الفنية فى 4 ديسمبر المقبل.
وأخبر الجهاز عن طرح مناقصة عامة أخرى بين شركات المقاولات لتنفيذ عملية ترميم وإصلاح عدد (10) عمارات الأكثر خطورة بالمدينة من حساب مجلس الأمناء، وتعقد جلسة الاستفسارات 19 نوفمبر وفض المظاريف 3 ديسمبر.
وطرح جهاز مدينة 6 أكتوبر مناقصة عامة لأعمال رفع كفاءة طريق 51/25 للقطاع الجنوبى بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 19 نوفمبر وفض المظاريف الفنية فى 3 ديسمبر.
كما يطرح جهاز مدينة دمياط الجديدة مشروع إنتاج الطاقة من المخلفات الصلبة في ممارسة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال وتعقد جلسة الاستفسارات فى 14 نوفمبر الجارى وفض المظاريف الفنية 30 يناير 2018.
وأعلن جهاز مدينة الفيوم الجديدة عن طرح تنفيذ مركز الشباب بمشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بالامتداد غرب الكتلة السكنية للمدينة (37 فدانا) بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 21 نوفمبر، وفض المظاريف الفنية 5 ديسمبر.
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