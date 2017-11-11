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اقتصاد وأسواق
تراجع بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 627 جنيها
السبت 11 نوفمبر 2017 05:28 م
الذهب 1
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الذهب 1
عمرسالم
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود بعد موجه من الهبوط.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض 3جنيهات ليسجل 627 جنيها للجرام مقابل 630 جنيها أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 537 جنيها للجرام ، كما تراجع عيار 24 سجل اليوم 716 جنيها للجرام مقابل 719جنيها امس.
فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5010 جنيها بدلا من 5035 جنيها، وسجلت الأوقية 1276 دولار بدلا من 1286.
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