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سيـــاســة
انقسام بصحة البرلمان قبيل مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
السبت 11 نوفمبر 2017 05:25 م
التأمين الصحي وعلاج المرضى
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التأمين الصحي وعلاج المرضى
طول الفترة الزمنية، وعدم إعفاء أصحاب المعاشات والتخوف من خصخصة المستشفيات الحكومية أبرز التحفظات
ياسمين فواز
تشهد لجنة الصحة بمجلس النواب حالة انقسام داخلها ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي قدمته حكومة المهندس شريف اسماعيل إلى البرلمان والمقرر عقد جلسة استماع بشأنه داخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس غدا الأحد بحضور وزير الصحة.
وأكد أعضاء باللجنة وجود عدة نقاط خلافية داخل مشروع القانون على رأسها المهلة الزمنية المحددة لتطبيقه وهي ١٥ عاما، بالإضافة إلى فرضه رسوم على أصحاب المعاشات وأولياء الأمور للطلاب حتى ١٨ عاما.
** المخاوف الثلاثة
من جانبه، أوضح النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة والقيادي بتكتل ٢٥/٣٠ أنه لا خلاف أننا نحتاج إلى مشروع تأمين صحي شامل لكل المواطنين في ظل ارتفاع تكلفة العلاج والأدوية وغيرها.
وأشار إلى وجود تحفظات شديدة على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأبرزها عدم وجود ضمانات حقيقية بعدم خصخصة الدولة للمستشفيات التابعة للدولة سواء قبل المشروع أو عقب تطبيقه حال عدم جودتها وتعهد الدولة برفع جودتها لتكون مؤهله لتطبيق المنظومة الجديدة.
وأضاف الحريرى في تصريحاته لـ"المال" أن الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة لتطبيق القانون وهي ١٥ عاما مبالغ فيها وتهدف إلى التلاعب بمشاعر المصريين، لكونها غير إنسانية على ل الإطلاق، مشددا على كونها فترة غير مقبولة على الإطلاق.
وأوضح عضو لجنة الصحة أنه في حال تم تطبيق المنظومة الجديدة وتم تحديد محافظة القاهرة في ذيل المحافظات المطبق عليها، فهذا يعني أن سكان القاهرة سينتظرون ١٥ عاما للتمتع بمزايا التأمين الصحي الشامل، على الرغم من وجود ٥٨٪من المصريين يتمتعون بتأمين صحي حاليا، متسائلا "هل النسبة المتبقية تجتاح إلى كل هذه الفترة؟".
وانتقد إلزام القانون لأصحاب المعاشات بدفع رسوم في المشروع الجديد ،رغم أن الحكومة كانت مع إعفائهم، مؤكدا أن المشروع الجديد يحمل أصحاب المعاشات نسبة من المساهمات عن التابعين لهم في أفراد اسرتهم أيضا.
وأعلن الحريرى تحفظه على عدم إلزام الدولة في القانون الجديد لتوفير الرعاية الصحية للأطفال حتي عمر ١٨ عاما، مؤكدا أنه في حال إلزام الآباء بدفع رسوم ذلك ، فهذا يعني تحميلهم مزيدا من الأعباء المالية الإضافية عليهم، متسائلا : ماذا ستتحمل الدولة في المقابل في حال دفع كل الفئات رسوم الحصول إلى الرعاية الصحية؟".
وطالب بالإطلاع إلى الدراسة التفصيلية الخاصة بمشروع القانون ومراجعتها بدقة للتأكد من نجاح المشروع، وكيفية احتساب الرسوم التي ستحصلها الدولة من المواطن.
واقترح زيادة الضرائب التصاعدية واستعادة حقوق الدولة المنهوبة من أراض ٍ وغيرها لتتمكن الدولة من دعم المواطنين في التعليم والصحة، مؤكدا تقدمه بمشروع قانون تأمين صحي ينفذ خلال ٥ سنين فقط ويراعي كافة النقاط السابقة من المقرر مناقشته مع مشروع قانون الحكومة.
** رغبة في التطبيق جيدة
فيما قال النائب سامي المشد، عضو اللجنة إن وجود رغبة جادة ونية حقيقية لتطبيق النظام الصحي الشامل، كافية لإيجاد موارد له.
وأضاف أن الدولة المصرية غنيه بالموارد التي يساء استخدامها، مشددا علي أن أغلب مشروعات القوانين لا تكون مثالية .
وانتقد طول فترة تطبيق المشروع الجديد و التي تمتد لـ١٥ عامًا ،لافتا الي أنها من عيوب مشروع القانون .
** المحافظات بحاجة لمراجعة
واتفق معه النائب عبد الحميد الشيخ عضو اللجنة ،قائلا:" فترة تطبيق القانون طويلة للغاية ..كما أن اختيار المحافظات الأولي عند التطبيق يحتاج إلى مراجعة ".
فيما أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه باحتساب رسوم الاشتراكات المحددة في القانون و التي سيدفعها المواطن مع حصر التعداد السكاني لمصر تعكس حصول الدولة علي مبالغ أكثر من قيمة التأمين نفسه.
وتعجب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من بدء تطبيق القانون سيكون في مناطق القناة بعيدا عن الصعيد والقرى التي تعاني من أعلى نسبة من الفقر والتكدس السكاني، والتي يجعلها الأولى بالرعاية
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