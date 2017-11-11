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توصيات منتدى شباب العالم أهم موضوعات التوك شو الليلة
السبت 11 نوفمبر 2017 05:10 م
هاشتاج منتدي الشباب العالمي
أخر الأخبار
هاشتاج منتدي الشباب العالمي
رحاب صبحى
تشهد برامج التوك شو مساء اليوم السبب، مناقشة عدة قضايا، من بينها توصيات ونتائج منتدي شباب العالم الذي أقيم مؤخرا بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر.
وبحسب ما رصدته "المال"، فأبرز البرامج والقضايا كالتالي:
توصيات منتدى شباب العالم فى “ 90 دقيقة " على المحور
تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج “ 90 دقيقة " فى الثامنة مساءً على قناة المحور الفضائية 4 من المشاركين فى منتدى شباب العالم وهم النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وندى الحوتى طالبة ثانوى، وصقر محمد طالب جامعى للحديث عن كواليس المنتدى وكيف تتحقق التوصيات الـ10 للرئيس عبد الفتاح السيسى فى المنتدى.
ويكشف الشباب الـ4 خلال الحلقة كيف أثر المنتدى فيهم، وكيف ساهم فى رفع الحالة المعنوية لهم، بالإضافة إلى كيف صدرت مصر للعالم نماذج الشباب من مختلف الدول وهل يتم التواصل بينهم وبين شباب العالم المشاركين فى المنتدى.
كما يرصد الشباب الدروس المستفادة من منتدى شباب العالم وأهم الملاحظات التى رصدوها خلال المنتدى، وكيف سيساهمون فى تنفيذ التوصيات الـ10 للمنتدى، وتتلقى الإعلامية جيهان لبيب خلال الحلقة اتصالات المشاهدين للمشاركة بآرائهم.
12 توصية لمنتدى شباب العالم
المدير الفني للزمالك فى "ملعب الشاطر " على المحور
يستضيف برنامج "ملعب الشاطر" على شاشة قناة المحور الصربى نيبوشا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الزمالك، فى أول لقاء فضائى يذاع على الهواء مباشرة من الاستوديو، ويقدم البرنامج الكابتن إسلام الشاطر نجم الأهلى والمنتخب السابق ويرأس تحرير البرنامج الناقد الرياضى ياسر عبد العزيز.
ويتحدث نيبوشا عن الزمالك ولاعبيه والدورى وأحلامه مع البيت الأبيض والمرحلة القادمة له مع الزمالك، بما فيها من تحديات كبيرة تنتظره ورأيه فى القمة القادمة مع الأهلى بالدور اﻷول وتعليقه على صعود مصر للمونديال
يسرا فى "snl بالعربى" على قناة on e
تحل، النجمة الكبيرة يسرا ضيفة على أولى حلقات برنامج "snl بالعربى" على قناة on e، وذلك فى الحادية عشر مساءً 11 حيث تعاقدت القناة على شراء البرنامج بالاتفاق مع قناة "النهار".
وتقدم يسرا بمجموعة من الاسكتشات الكوميدية والساخرة، بالمشاركة مع نجوم البرنامج ومقدميه.
برنامج "SNL بالعربى" بطولة نور قدرى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، محمود الليثي، نانسي صلاح، علوى الحسينى، وعمرو وهبة، وشادى ألفونس،وخالد منور، ومن إخراج عمرو صلاح وإنتاج طارق الجناينى.
كانت حلقات المواسم الماضية قد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وحل ضيوفًا عليها عدد كبير من النجوم منهم هيفاء وهبى، ويحل ضيوفًا على حلقات الموسم الرابع من البرنامج داليا البحيرى وسمية الخشاب وماجد المصرى
نتائج منتدى شباب العالم فى "مباشر من مصر " على الفضائية المصرية
يستضيف برنامج " مباشر من مصر" على قناة الفضائية المصرية ، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ويتحدث عن أهم أخبار الصحف المصرية والعربية والعالمية.
كما يستضيف البرنامج ثلاثة شباب شاركوا فى تنظيم منتدى شباب العالم للحديث عن نتائج المنتدى وهم : الدكتورة أميمة رمضان عضو اللجنة التنظيمية لمحتوى جلسات منتدى شباب العالم وعضو البرنامج الرئاسى وسوسن محمود الدسوقى المتحدثة فى الجلسة الخاصة بالمرأة والدكتور طارق محمد ممدوح مدرس مساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وعضو البرنامج لتأهيل الشباب .
الحلقة تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى
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