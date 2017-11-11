بعثة طرق الأبواب إلى لندن: المؤشرات إيجابية لدعم الاستثمار المصري

خالد نصير

نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير

خاص



كشفت بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة والتى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير لعدة أيام بمشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة مالية ، عن مؤشرات إيجابية حول تحول مصر نحو جذب الاستثمارات الكبرى خلال الفترة المقبلة



جاء ذلك وفق بيان للبعثة التي أتمت جولتها في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري.



وأوضحت البعثة أن إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتختها الحكومة بجانب إعادة هيكلة خطتها للإصلاح والتنمية فى الفترة الراهنة ساهمت فى وضع مصر فى مصاف أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية



وأشارت إلى أن السوق المصرية تحولت إلى مقصد رئيسى للشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى فى ظل التركيز على تنمية الاستثمار بالبنية التحتية وطرح فرص استثمارية ضخمة بالعديد من المشروعات الكبرى، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.



وتعد بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة هي البعثة الاقتصادية الأكبر التي تتجه لبريطانيا لتمثل لسان القطاع الخاص والحكومة معاً في الترويج للفرص المتاحة في مصر.



وبحث وفد البعثة المصرية أبرز الإشكاليات القائمة أمام المستثمرين فى الدخول للسوق المصرية والمتعلقة بالإصلاحات الضريبية وتنظيم سياسات التخارج من الأسواق وآليات الحصول على التمويل وتحسين العلاقات الحكومية باعتبارها دعامات رئيسية للإسراع بدخول الاستثمارات الجادة للدولة.



** ملفات عديدة



من جانبه أكد خالد نصير رئيس الجمعية، أن برنامج زيارة البعثة تتضمن عدداً من الملفات الهامة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم إلقاء الضوء على الاستقرار المالى والنقدى والاقتصادى الذى تشهده مصر حالياً وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة لمجتمع الاعمال البريطاني.



وأشار إلى أنه تم طرح مشروعات تغطى مجالات الاستثمار فى البنية التحتية والخدمات المالية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول على المستثمرين البريطانيين .



وأضاف أنه تم الإتفاق مع الجانب الإيرلندي خلال الزيارة ، على تنظيم الأخير زيارة للقاهرة خلال شهر مارس المقبل وذلك لاستكمال الخطوات اللازمة لتعزيز التجارة المشتركة والبحث عن فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا مثل مشروع محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة .



ونوه أن الجانب الإيرلندي أشار إلى أن إستئناف عودة السياحة الأيرلندية لمصر يعد مسألة وقت، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة الإرهاب وتوفير الحماية اللازمة للسياح على مدار الفترة الماضية وكذلك لسياسات الإصلاح التي تم إنتهاجها مؤخرا.



تابع نصير ، أن توقيت إرسال البعثة يعد إيجابياً في ظل نجاح مصر في قطع شوطاً كبيرا من سياسات الإصلاح الإقتصادي وكذلك قيام بريطانيا بعمل تغييرات كبيرة في خريطة تعاملاتها الخارجية عقب قرارها بالإنفصال عن الإتحاد الأوروبي .



وأضاف أن الجمعية تركز خلال لقاءاتها على الترويج لمصر كمركز للتصنيع قادر على توفير احتياجات السوق الإنجليزي من السلع خاصة عقب قراربريطانيا بالانفصال عن الإتحاد الأوروبي .



وشملت البعثة إلى المملكة المتحدة وفدا مصريا يضم عددا من الشخصيات والمسئولين البارزين على رأسهم السفير ناصر كامل السفير المصري في لندن و السير جيفرى دونالدسون، مبعوث المملكة المتحدة التجارى و محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ، و الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي سابقا والمؤسس والشريك الإداري، شركة طيبة للاستشارات، و أسامة طعيمة، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وخالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية.



كما تضمنت البعثة عددا من مسئولي أبرز الشركات والاستثمارات البريطانية في السوق المصرية مثل ستيفانو جاستاوت،الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر ، وشريف الخولي مدير عام شركة أكتيس للاستثمار المباشر ، بجانب حضور عاطر حنورة رئيس الادارة المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بوزارة المالية ، وحلمي غازي رئيس إدارة البنوك الدولية ببنك "إتش إس بي سي- مصر"، و مهند خالد، العضو المنتدب بشركة "BDO" ، و نبيل صالح، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج، الشركة المصرية القابضة للبترول.



وشملت البعثة أيضاً ماجد عز الدين رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة برايس وترهاوس كوبرز، و محمد ماهر محمد أبوسنة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بيترفين الدولية، و أيمن عصام، مدير الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر .



** مصر قادرة



ومن جانبه قال أسامة طعيمة ، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن مباحثات البعثة طالبت الجانب البريطاني بضرورة عدم النظر لمصر باعتبارها سوق استهلاكي كبير وإنما دولة قادرة على استضافة الكيانات والشركات الصناعية الكبرى في ظل توافر الخامات والموارد اللازمة لذلك وكذلك امتلاكها للعديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات بالنفاذية لمختلف الأسواق العالمية الرئيسية .



وأشار إلى أن اجتماع أعضاء البعثة مع مسئولي سوق المال البريطاني شهد إبداء رغبة مسئولي البورصة الإنجليزية في تنظيم مائدة عمل تضم الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر خلال الفترة الوجيزة المقبلة لتحفيزها على قيد أوراقها بها باعتبارها أحد أهم الأدوات المالية الداعمة لخطط الشركات للنمو وتحقيق الربحية .



** القدرة والجودة ثنائية متوفرة بمصر



و قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الجمعية البريطانية ، إن بريطانيا تعد الأكثر استثماراً داخل السوق المحلية ، بما يزيد من درجة أهمية الزيارة خاصة في ظل تزامنها مع قطع مصر شوطاً كبيرا في سياسات الإصلاح المالي والنقدي والتغيير الذى تشهده الخريطة الاقتصادية والخارجية لبريطانيا عقب قرار الأخيرة بالخروج من الإتحاد الاوروبي .



أشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك القدرة والجودة على توفير جزء كبير من احتياجات السوق البريطاني من السلع والمنتجات ، لافتاً إلى أن فعاليات البعثة تتضمن التأكيد على ضرورة إبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .



وتوقع أن تنعكس نتائج تلك البعثة على مؤشرات التجارة والاستثمار المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ظل تضمن البعثة للعديد من اللقاءات مع دوائر صنع القرار والشركات الإنجليزية الكبيرة والمتوسطة.



وقد أطلقت بورصة لندن مبادرة لتوفير التدريب اللازم للشركات المصرية المتوسطة والصغيرة ولمدة 18 شهرا لتأهيلهم للقيد بها باعتبارها أحد أهم الحلو المناسبة لتوفير التمويل اللازم للتوسع بالأسواق الأوروبية بشكل عام والبريطانية أيضا.



** شعار التسويق



ومن ناحيتها قالت نادية لملوم نادية لملوم المدير التنفيذي للجمعية، أن البعثة ترفع شعار رئيسي خلال لقاءاتها مع كافة الشركات الإنجليزية وهو التسويق للسوق المصرية كمركز للتصنيع والتصدير لمختلف الأسواق العامية خاصة عقب سياسات الإصلاح الإقتصادي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية .



أضافت أن السياسات الإقتصادية الأخيرة نالت إشادة كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات الإنجليزية والتي تم اللقاء بها خلال الزيارة ، مشيرة إلى أن البعثة تعد الأكبر من نوعها التي تزور بريطانيا منذ أعوام عديدة وهو الأمر الذي يعكس حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات المشتركة مع بريطانيا بإعتبارها المستثمر الأكبر داخل السوق المحلية .



وشارك وفد البعثة فى حضور فعاليات المؤتمر البريطانى للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، والذي تضمن عقد جلستين لاستعراض آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وكذا النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى وإجراءات الإصلاح الاقتصادى الحالية، علاوة على إلقاء الضوء على مزايا وحوافز الاستثمار التى يوفرها القانون الجديد للاستثمار بهدف تعريف مجتمع الاعمال البريطانى بمدى التحسن الذى شهدته بيئة الاعمال فى مصر.



وشهد برنامج البعثة خلال اليوم الأول لها تنظيم زيارتين لعدد من المدن الصناعية والتجارية خارج العاصمة لندن ، وهي مناطق " أبردين" فى اسكتلندا وبلفاست فى ايرلندا الشمالية.



ونظمت البعثة زيارة لمقر شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" خلال فعاليات اليوم الثانى لها، وتضمنت الزيارة بحث فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والمعدات و الأدوية ، خاصة في ظل تطلع الشركات البريطانية في استغلال إمكانيات وموارد مصر للتوسع والاستثمار داخل القارة الإفريقية والشرق الأوسط .



كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني تنظيم لقاء لأعضاء البعثة داخل سوق لندن للأوراق المالية (LSE)، حيث تم عمل بيان تقديمي من كبار مسئولي بورصة لندن تضمن التأكيد على حرصهم على دعم برنامج مصر للسندات السيادية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال مجموعة Companies to Inspire التابعة لمجموعة سوق لندن للأوراق المالية من أجل إطلاق برنامج خاص لمصر بالتنسيق مع مساهمين مصريين ، وكذلك توجيه الدعوة للشركات المصرية على التوسع والقيد ببورصة لندن بإعتبار ذلك أحد الادوات التمويلية التي تؤهلهم للنفاذية داخل السوق الأوروبية بشكل كبير .

