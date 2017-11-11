أجندة الأحداث السياسية تتصدرها جولة شكري بشأن لبنان

سلوى عثمان

تشهد أجندة الأحداث السياسية تطورات عديدة، يأتي في صدارتها بدء جولة وزير الخارجية سامح شكري، تشمل 6 دول عربية للمناقشة بشأن تطورات المشهد اللبناني

ووفق الأجندة التي تعدها "المال" فأهم الأحداث السياسية كالتالي:

البرلمان

- تعقد لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة ظاهرة زواج القاصرات، وحسب جدول أعمال اللجنة.



ومن المقرر حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، ومسؤولي وزارة العدل ، وتقدم النائب مكرم رضوان بطلب إحاطة بشأن ارتفاع نسبة زواج القاصرات في مصر، وتخلي الكثير من الوزارات عن دورها حتى تفشت هذه الظاهرة .

- تنطلق غدا لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، في مناقشة أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المحال إلى المجلس من الحكومة



وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الماضي، مشروع القانون إلى لجنة الصحة ، وستستمع اللجنة إلى كافة وجهات النظر للوصول إلى صياغة توافقية على بنود القانون .

وزراء وحكومة

- يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، و نظيره التونسي، يوسف الشاهد، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين غدا، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين ويعقبها مائدة لرئيس الوزراء التونسي والوفد المرافق له .

- يبدأ سامح شكري وزير الخارجية غدا الأحد، جولة عربية تشمل كلًا من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية، وتتناول الجولة بحث العلاقات الثنائية مع تلك الدول، والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات.



- تنظم وزارة التجارة والصناعة، غدا الأحد، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس الدولى للأعمال الصغيرة منتدى سياسات " تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ".



وقالت الوزارة فى بيان لها، إن المنتدى يهدف إلى دعم الأولويات الوطنية للحكومة المصرية من خلال تعزيز البيئة المواتية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات ريادة الأعمال.



وسيناقش المنتدى التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للخروج بتوصيات محددة على مستوى السياسات فى ضوء عدة محاور وهى إتاحة الدخول إلى الأسواق، وإتاحة المعلومات والمعرفة، علاوة على إتاحة التمويل الملائم، وإتاحة الدعم اللازم للابتكار والمواهب .



جامعات

- يرأس الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها ظهر غد الأحد الاجتماع الثالث للجنة المنظمة لندوة مؤشرات التعداد السكانى يناقش الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة واللجان الفرعية التي تم تشكيلها من موضوعات للعرض في الندوة.



وكانت اللجنة التي ترأسها الدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والمعلومات ببنها قد بحثت أهم الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها اللجنة وفى مقدمتها تأثيرات التعداد على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخطط التي يجب وضعها للحد من المشكلة السكانية .

- أعلنت الجامعة الألمانية، أنها تقدم بيت خبرة لمحافظة الأقصر؛ للمساعدة في تنمية المحافظة من خلال الخبرات العلمية من كليات الإدارة والتصميم والعمارة وهندسة الكمبيوتر بناء على رصد الواقع ومعرفة المستهدف من خلال القائمين على العمل بالمحافظة.



ويجرى الدكتور أشرف منصور المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة، زيارة الأقصر صباح غد الأحد، مع وفد كبير من الأكاديميين والإداريين للقاء محمد بدر محافظ الأقصر ورواد المحافظة ، وعلى هامش الزيارة يتم توقيع بروتكول التعاون الثالث بين كل من محافظة الأقصر والجامعة الألمانية بالقاهرة لتدعيم سبل التعاون في مجال تطوير مدينة الأقصر.

أحزاب وحركات ونقابات

- تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الأحد، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تلقي طلبات الترشح للمقعد التكميلي لمجلس النواب بدائرة مركز جرجا بسوهاج، بعد وفاة النائب هرقل وفقي همام عن دائرة مركز جرجا وحزب مستقبل وطن في أبريل الماضي.

وأعلن 10 مرشحين حتى الآن على نيتهم للترشح للحصول على المقعد من أبرزهم العميد رشدي وفقي شقيق النائب السابق، الذي يعتمد بشكل كبير على تاريخ شقيقه النائب، والدكتور خليفة رضوان صيدلي حر وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة مركز جرجا في الفترة من 2005 إلى 2010 .

آخرى

ينظم فريق «أزهريون على المنهج» الذي يشرف عليه الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، غد الأحد ، ندوة تحت عنوان " التصوف اتباع أم ابتداع ".



وتعقد الندوة بقاعة الإمام محمود عبد الحليم بكلية أصول الدين بفرع الجامعة بالدراسة، عقب صلاة الظهر، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة الأزهر ومرصد الأزهر للرصد والفتوى ويحاضر فيها عدد من علماء الأزهر الشريف ومنهم الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد الصمد مهنا مستشار الإمام الأكبر لشئون الأروقة الدينية بالجامع الأزهر الشريف .

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأحد ، أعمال الاجتماع الثاني للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لدراسة الشبكة العربية للخبراء العدليين بمشاركة ممثلي الدول العربية.



وستناقش اللجنة التصور الذي أعدته وزارة العدل بدولة قطر بشأن إنشاء الشبكة، منوهة بأن فكرة إنشاء الشبكة تسعى إلى تطوير دليل الخبراء القانونيين العرب الحالي وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين وتوفير قاعدة بيانات الكترونية في المجالات العدلية ، و يعقد الاجتماع لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، ما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء .

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع كتاب "مصر وقضية فلسطين" من تأليف شكري الحمصاني، وكيل الوزارة وأمين عام دار الأوبرا السابق، فى السادسة غدا الأحد ، وذلك ضمن سلسلة حفلات التوقيع لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة.



ويشارك فى الحفل، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، من سلاح المشاة سابقًا، واللواء أركان حرب محمد أحمد هلال، مدير الحرب الكيماوية سابقًا، واللواء أركان حرب أحمد بخيت، من الدفاع الجوي، واللواء أركان حرب شاكر إسماعيل سلامة، من سلاح المدرعات، والعميد مهندس نجيب محمد نصر، من الحرب الإلكترونية .

محاكمات

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة غدا الأحد لنظر الدعوى المقامة من ربيع رزق الملواني، وميادة محمد شوقي، ومحمود سعد محمد قنديل، وإيهاب ناجح عبده، وعبير عبد الحميد، المحامون، طعنًا على شروط تجديد القيد لعام 2018، والتي وصفوها بالتعسفية



