مذكرة أمام هيئة الاستثمار بمعوقات قطاع الغزل والنسيج

صناعة الغزل والنسيج والملابس

أحمد عوض



قال سمير الغنام، سكرتير عام رابطة أصحاب الغزل والنسيج، إن الرابطة بصدد إرسال مذكرة لهيئة الاستثمار، نهاية اﻷسبوع الحالي، متضمنة التحديات واﻷزمات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج خلال الوقت الراهن، موضحا أنه من المرتقب عقد اجتماعا مع ممثلى هيئة الاستثمار، وبعض الهيئات الحكومية؛ لبحث آلية القضاء على العقبات والتحديات التى يواجهها القطاع.



عقدت هيئة الاستثمار اجتماعا مع ممثلي رابطة أصحاب الغزل والنسيج، مطلع الشهر الحالى، لبحث أوجه التعاون المشترك، والعمل على إزالة العقبات التي يواجهها.



أوضح الغنام في تصريح لـ"المال"، أن هيئة الاستثمار طالبت الرابطة بتقديم مذكرة وافية عن التحديات واﻷزمات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج خلال الوقت الراهن، منوهًا أن "الرابطة" عقدت اجتماعا موسعًا مع القائمين على صناعة الغزل والنسيج من مصنعين ومصدرين؛ للتعرف على مشكلاتهم.



أشار إلى أن التحدى اﻷكبر بقطاع الغزل والنسيج؛ يكمن فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتباطؤ رد الرسوم الضريبية المستحقة على المنتجات المصدرة من الجهات الحكومية للمصدرين، قائلًا على حد وصفه: "إن القائمين على مصدري الغزل والنسيج الأولى بالدعم عن غيرهم".



ولفت الغنام فى تصريحات سابقة، إلى أن تكلفة الإنتاج بمصانع الغزل والنسيج شهدت ارتفاعا بنسبة 100%؛ اﻷمر الذي دفع الشركات إلى تخفيض معدلات الإنتاج لـ 50%، وأن القطاع يشهد غياب الدور الرقابى فى ظاهرة انتشار على المصانع غير المسجلة ضريبيًا.





