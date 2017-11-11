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بنـــوك
دعم جديد للبنك الزراعى بقيمة 4 مليارات جنيه
السبت 11 نوفمبر 2017 03:42 م
السيد القصير
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السيد القصير
كتب- سيد بدر:
كشف السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، عن حصول مصرفه على الشريحة الثانية من القرض المساند لدعم المركز المالي للبنك بقيمة 4 مليارات جنيه.
وأشار القصير في تصريحات لـ"المال" إلى أنه بذلك يكون البنك قد حصل على إجمالي القرض المساند المتفق عليه مع البنك المركزي وقيمته 6.5 مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية بالبنك .
ويعاني البنك الزراعي من مشكلات ممالية تتمثل في خسائر متراكمة تزيد عن نحو 6 مليارات جنيه، بجانب الديون المتعثرة التي يسعى البنك لتحصيلها؛ وبدأ البنك المركزي خطة إعادة هيكلة البنك الزراعي بإقرار قانونه الجديد، وضخ شريحة تمويلية لدعم القاعدة الرأسمالية، وتسعى إدارة البنك خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية ضمن خطة إعادة الهيكلة .
وأضاف أن البنك نجح خلال الفترة الماضية في معالجة ديون متعثرة مع نحو 18 ألف عميل بقيمة تصل إلى مليار جنيه، لتصل محفظة الديون المتعثرة لنسبة 14% مقابل 20%، لافتًا إلى أن البنك يستهدف خفضها إلى 10% بنهاية يونيو 2018 .
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