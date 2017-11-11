شعبة اللحوم: لا صحة لوصول السعر إلى 80 جنيها للكيلو

الصاوي أحمد:





أكد محمد طلبة، رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم الكندوز لم تنخفض في المحلات المسجلة في الأسواق، ويتراوح سعر الكندوز بين 120 إلي 150 جنيها بزيادة قدرها 5 جنيهات قبل يومين والضأن يتراوح بين 130 إلي 150 جنيها اليوم بزيادة 10 جنيهات في الكيلو في الأسبوع الماضي.





وعن انخفاض أسعار اللحوم في الصعيد بمبادرات فردية لـ80 جنيها للكيلو، أكد عدم صحة ذلك ولا يمكن القياس عليه وتعميمه فقيام بعض محلات الجزارة بعمل تخفيضات كبيرة يرجع لتراجع حجم الأقبال خلال الفترة الماضية.





وتساءل طلبه عن كيفية وصول سعر اللحوم البلدية لـ80 جنيها في الوقت الذي يتم فيه بيع اللحم السوداني 85 في المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلي أن هناك بعض الشوادر والمحلات غير المرخصة تبيع اللحوم بشكل غير رسمي وغير مطابق للمواصفات، وليس لها ملفات في إدارة السجلات الضريبية في الحي أو تحصل منها فواتير رسمية.





ويتراوح سعر البتلو بين 120 و170 جنيهًا، ولحم الكندوز الكبير بين 90 و110 جنيهات بيدبحو، والبتلو بعظم بين 95 جنيهًا و150 جنيهًا، ولحم الضان بعظم بين 95 جنيهًا و150 جنيهًا.





وقال عدد من المستهلكين في محافظتي المنيا والأقصر عن قيام بعض الجزارين بالوصول بتخفيضات الأسعار لـ80 جنيها بسبب ضعف الأقبال علي الشراء وكانت أسعار اللحوم البلدية في الأقصر بـ100 جنيه في عيد الأضحي الماضي.





وسجلت أسعار الدواجن في المزرعة بين 20 إلي 21 جنيها والدواجن الحية في المحلات 21 جنيهًا، والبلدي بين 30 و33 جنيهًا، وسجلت الدواجن البيضاء المجمدة 30 جنيهًا، للكيلو وبلغ سعر الدواجن البلدي المجمدة 36 جنيهًا.





وفي المقابل نفي حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين ما تردد عن وصول سعر اللحوم في المنيا لـ80 جنيها مشيرا إلي أن بعض المهربين يجلبون لحوما مقطعة ومبرده من السودان عبر عربات مجهزة ويتم بيعها علي انها بلدية محزرا من الشراء عبر السيارات والمبردات مجهولة المصدر.





وأكد عبد الرحمن لـ"المال" أن أسعار اللحوم كما هي ولم تنخفض، مشيرا إلي أن مصر تعتمد علي الأعلاف المستوردة في إنتاج عجول التسمين البلدية، وبالتالي الأسعار لم تنخفض إلأ مع إيجاد مصدر وبديل محلي لهذة الكميات عبر التوسع في زراعة الذرة الصفراء.