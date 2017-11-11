تونس والمغرب على موعد مع التأهل الخامس للمونديال

مصر فى نزهة بعد ضمان التأهل من الجولة الماضية



علي المصري:



لم يضمن سوى منتخبى مصر ونيجيريا والسنغال، التواجد في كأس العالم "روسيا 2018"، حتى الآن، عن قارة إفريقيا، وهناك مقعدان يتصارع عليها أربعة منتخبات، فى التصفيات القارة السمراء للمونديال، وسيتحدد المنتخبان، خلال الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، التى أنطلقت أمس الجمعة، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وحجزت نيجيريا مقعد المجموعة الثانية، وخطفت مصر تذكرة تأهل الخامسة، من الجولة الماضية، فيما حسمت أمس الجمعة، السنغال تأهلها عن المجموعة الرابعة، عقب فوزها على جنوب إفريقيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التى قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عقب اكتشاف تلاعب الحكم في النتيجة.



وتنحصر المنافسة على المقاعدين المتبقيين، عن المجموعتين الأولى والثالثة، حيث يتنافس تونس والكونغو الديمقراطية عن الأولى، والمغرب وكوت ديفوار عن الثالثة، ونستعرض فى التقرير التالى مختلف السيناريوهات المحتملة في الجولة الأخيرة.



تسعى تونس لحسم تذكرة المجموعة الأولى، خلال مواجهتها اليوم مع ليبيا، فيما تلتقى الكونجو الديمقراطية مع غينيا، ويحتاج منتخب نسور قرطاج، لنقطة واحدة فقط للتأهل، الفوز أو التعادل على أرضها، لفتح لها أبواب روسيا على مصراعيها، وفي حالة الهزيمة، ستتأهل أيضاً إذا لم تتغلب جمهورية الكونجو الديمقراطية على غينيا.



وتحتاج تونس إلى التعادل فقط في مباراتها مع ليبيا لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ 2006 بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين في جنوب إفريقيا والبرازيل، وتتصدر تونس المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام الكونغو الديمقراطية، فيما تحتل ليبيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف غينيا.



من جانبها، تحتاج الكونغو الديمقراطية إلى الفوز بأكثر من هدف وخسارة تونس أمام ليبيا، علما بأنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر في النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في جميع المباريات لتحديد المتأهل، "تملك تونس +7، والكونغو الديمقراطية +5".



وحسم موقف المجموعة الثانية، بعدما خطفت نيجيريا تذكرة التأهل من الجولة الماضية، وتعادلت أمس مع الجزائر، بهدف لكل منتخب، فيما تلعب زامبيا مع الكاميرون، اليوم السبت، فى مباريات تحصيل حاصيل، وتحسين لمراكز المنتخبات المشاركة فى لقاءى المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، فى التصنيف العالمي للفيفا.



وفى المجموعة الثالثة، تلعب كوت ديفوار مع المغرب؛ والجابون مع مالي، ويعد لقاء الأفيال مع أسود الأطلسى، هو المهم فى هذه المجموعة، ولن يحتاج اللقاء للدخول فى حسبة برما، فيتأهل منتخب المغرب إذا لم يخسر في كوت ديفوار، في المقابل، يجب على كتيبة كوت ديفوار تحقيق الفوز إذا أرادت الذهاب إلى روسيا.



ويتصدر المغرب المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام ساحل العاج، ويحتاج الضيف إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ عام 1998، الا أن مهمته لن تكون سهلة أمام ساحل العاج، المطالبة بالفوز لبلوغها للمرة الرابعة على التوالي وفي تاريخها.



وأعيدت أمس الجمعة، مباراة جنوب أفريقيا مع السنغال، فى المجموعة الرابعة، وحسم منتخب أسود التيرانجا، بطاقة التأهل، بفوزه أمس بهدفين نظيفين، قبل أن يلتقى الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلعب بوركينا فاسو مع الرأس الأخضر، فى لقاء تحصيل حاصل.



وكان الفيفا قد قرر إعادة مباراة جنوب إفريقيا مع السنغال، التي أقيمت في نوفمبر 2016، عقب اكتشاف تلاعب الحكم في النتيجة، مع إيقاف الحكم الغانى جوزيف لامبتي، الذي أدارها مدى الحياة، عقب إدانته بالتأثير بشكل غير قانوني على نتيجة المباراة، التي أنتهت بفوز منتخب الأولاد 2-1 في بولوكواني.



ومنح الحكم الغانى، فى المباراة جنوب إفريقيا ركلة جزاء غير صحيحة، بداعي وجود لمسة يد قبل نهاية الشوط الأول، كما احتسب هدفا آخر في ظروف مثيرة للجدل، بعد تنفيذ ركلة حرة بشكل سريع خلال المباراة، قبل أن يطعن لامبتي على قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضية، التي أيدت قرار الفيفا بإيقاف الحكم الغاني مدى الحياة، ليقرر الفيفا إعادة المباراة، لتقام أمس الجمعة، لتحسم السنغال صدارة المجموعة، وتضمن السفر إلى روسيا،



أما المجموعة الخامسة، فليس هناك مجال للتنافس خلال مواجهتى الكونجو مع أوغندا، وغانا مع مصر، بعد أن حجز منتخب الفراعنة تذكرة التأهل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، بفوزها الشاق على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، لنجم الفراعنة المتألق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، للمرة الأولى منذ 28 عاما.