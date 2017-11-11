هبوط 6 بورصات بقيادة دبي.. ومكاسب لمصر

البورصة المصرية

خالد بدر الدين



هوت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط -خلال الأسبوع الماضى- بقيادة دبى والكويت، بعد جلسات مضطربة شهدت هبوط معظمها، بسبب المخاوف من حملة ضد الفساد التى بدأتها حكومة السعودية، السبت الماضى، أدت إلى تقليص تدفقات الأموال السعودية في المنطقة، وتزايد مخاوف المستثمرين، بينما صعد مؤشرا بورصتى مصر ومسقط فقط.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية خسر نسبة طفيفة بلغت 0.03%، ليستقر عند 6954 نقطة، رغم هبوطه بشدة أثناء بداية الجلسات، لكن صناديق مرتبطة بالحكومة أقبلت على شراء الأسهم بهدف تفادي حدوث ذعر بين المستثمرين، مما ساعد البورصة على أن تغلق مرتفعة.



وأكد مديرو صناديق أن مواطنين سعوديين أثرياء يبيعون الأسهم لجمع أموال، وفي بعض الحالات نقل الأموال إلى خارج المملكة خشية أن يشملهم التحقيق المتعلق بالفساد، بعد اعتقال العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.



وبلغت نسبة الأسهم الرابحة إلى الأسهم الخاسرة بواقع 131 مقابل 42 شركة سعودية، مع ارتفاع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%، مع نهاية الأسبوع في أقوى تداول له منذ يوليو، بعد أن قفزت أرباح الشركة بحوالى الضعف في الربع الثاني من العام الجارى.



ويبدو تأثير الحملة على الفساد أنه بدأ يتضاءل، واستعادت أسهم الشركات المرتبطة بشخصيات محتجزة قيد التحقيق بعض القوة، ومنها سهم مجموعة الطيار للسفر، ومؤسسها ناصر بن عقيل الطيار من بين المحتجزين زاد سعر سهمها 2.7%، بعد أن هوى 22% في الجلسات الثلاث السابقة، وصعد سعر سهم شركة المملكة القابضة ذراع الاستثمار للأمير الوليد بن طلال -بين المحتجزين- بأكثر من 1.2%، بعد أن خسر أكثر من 21 % خلال الأسبوع الماضى.



وهبطت هذا الأسبوع معظم أسواق الأسهم الخليجية بسبب مخاوف من أن التحقيق سيدفع السعوديين الأثرياء إلى سحب أموالهم من الأسهم المحلية، وأسواق العقارات، لاسيما سوق الإمارات مع انخفاض مؤشرا سوق مال كل من دبى وأبوظبى العام بأكثر من 4.6% و2.1%، ليهبطا إلى 3450 نقطة و4376 نقطة على الترتيب.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 4.43 % ليصل إلى 6258 نقطة، ومؤشر بورصة الدوحة 3.2 % لينخفض إلى 7886 نقطة، ومؤشر بورصة 1.2% ليهبط إلى 1268 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت 0.2% ليتجاوز 14350 نقطة، وقفز سعر سهم شركة القلعة القابضة للاستثمار 7.3% في أكبر حجم لتداوله منذ إدراجه في عام 2009، بعدما أعلنت أنها باعت كامل حصتها في شركة دايس للملابس الجاهزة مقابل 300 مليون جنيه (17 مليون دولار)، وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليسجل 5055 نقطة.