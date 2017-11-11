النقل تعلن موعد انتهاء القوس الشمالى للدائرى الإقليمي

هشام عرفات وزير النقل

محمود محسن



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة -اليوم السبت- لمتابعة معدلات التنفيذ للقوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى، الذى يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 57 كم، ويشمل 61 عمل صناعي (23 كوبري و39 نفقًا).



وتفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع، منها محور كوبري الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي الذي ييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري على النيل، و4 كباري علوية، هي برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري، بالإضافة إلى 4 أنفاق وتبلغ تكلفته الإجمالية مليار و200 مليون جنيه.



وطالب عرفات الشركات المنفذة بتكثيف المعدات وجدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، خلال الربع الأول من العام المقبل، مع موافاته بتقارير يومية وأسبوعية عن معدلات التوريد والتنفيذ، موضحًا أنه سيتابع معدلات التنفيذ بصفة مستمرة ودورية، مع استمرار الزيارات المفاجئة لقطاعات المشروع.



يذكر أن طول الجزء الذي تنفذه وزارة النقل، يبلغ 92 كيلومترًا، ويساهم في ربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، والمساهمة في تخفيف الحركه المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.

