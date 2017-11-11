EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
3 شهادات تسجل صعودًا بتعاملات الـgdr's
السبت 11 نوفمبر 2017 12:57 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد:
سجل عددًا من شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" صعودًا، وذلك بنهاية تعاملات أمس الجمعة، لتحتل شهادة شهادة إيداع "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام" نسبة الصعود اﻷكبر.
وصعدت شهادة إيداع "otmt" بـ12.5%، إذ أنهت تعاملاتها أمس، عند 0.18 دولار مقارنة بـ0.16%، تلاها من حيث نسبة الصعودة شهادة إيداع "إيديتا" للصناعات الغذائية، بـ10% عند 4.40 دوﻻر مقارنة بـ4 دوﻻر اﻷسبوع الماضي، ثم شهادة إيداع "هيرمس" بـ 2.6% إذ وصلت لـ 2.75 دوﻻر مقارنة بـ 2.68 دوﻻر سابقا.
فيما تراجع أداء شهادة إيداع "المصرية للإتصالات" لتصل إلي 2.85 دوﻻر بنهاية تعاملات أمس، مقارنة بـ 3 دولار الاسبوع الماضي، وذلك نسبة تراجع بلغت 5%، وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية معينة، فقد تعرضت شهادة إيداع "البنك التجاري الدولي" للثبات عند نفس إغلاقات الأسبوع الماضي عند 4.55 دوﻻر .
وأصدرت البورصة المصرية، الخميس المنقضي، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 4.81 مليون سهم للبنك التجارى، تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.
وأوضح البيان وجود 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، وتضم عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.
وحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 656.58 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.88 مليون سهم .
ويتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر ، 129.19 مليون جنيه، 121.39مليون سهم، 75.88 مليون سهم ، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 30 مليون سهم، 17.12مليون سهم،5.07 مليون سهم، 4.32 ملايين سهم، على التوالي.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي"egx30" صعودًا خلال اﻷسبوع الماضي بـ 0.22% عند 14350 نقطة، فيما تراجع أداء مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.52% عند 786 نقطة، كما تراجع ايضًا مؤشر "egx100" اﻷوسع نطاقًا بـ 0.17% عند 1774 نقطة .
بورصة لندن
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا