AIC تدرس إنشاء مصنع للمعدات الأمنية بـ 50 مليون جنيه‎

الدكتور محمود كامل

المال – خاص



كشفت شركة المعالم الدولية AIC، العاملة فى مجالات إصدار وطباعة البطاقات والكروت البلاستيكة والأنظمة الأمنية وأنظمة التحكم والسلامة، عن مفاوضاتها مع كبرى الشركات العالمية لتأسيس مصنعًا لها في مصر، على مساحة 3 آلاف متر مربع، باستثمارات مبدئية تصل لـ 50 مليون جنيه.



قال الدكتور محمود كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المعالم الدولية AIC: "إن السوق المصرية بالنسبة للشركة يعد سوقاً واعداً لذلك اتخذت قرارها بالاتجاه نحو التصنيع، من خلال إقامة مركزاً للتجميع بأحد أدوار مقرات مباني الشركة بالقاهرة الجديدة، المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، وسيقام مركز التجميع على مساحة 550 متر مربع، كخطوة أولى إلى أن يتم تأسيس وتجهيز مقر المصنع من المعدات والأجهزة ليتم افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2018".



وأضاف كامل، فى بيان صحفى، اليوم السبت: "أن المصنع سيقوم بتصنيع عدد من المنتجات التابعة لعلامات تجارية عالمية رائدة في السوق المحلية والسوق العالمية وتتمتع بحصة سوقية كبيرة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد على تقليل الاستيراد من الخارج وتقليل خروج العملات الأجنبية لخارج مصر وتوفير المنتج في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى إمكانية التصدير للمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن مصنع شركة المعالم الدولية يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط لهذه الشركات".



وتابع: إن المصنع سيضم أكثر من 70 متخصصًا بعد أن يتم تدريبهم خارج مصر على أعلى مستوى احترافي، ومن المخطط أن يساعد المصنع على زيادة الإنتاج المحلي لبعض المنتجات العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على تقليل التكاليف ونقل الخبرات للسوق المحلية".



وأوضح أن القيمة المضافة لعملية التصنيع ستظهر على المدى المتوسط من خلال الإتجاه إلى تصنيع بعض الأجزاء محلياً، ويساهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والخارجية.



يذكر أن AIC تعد الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية الرائدة في السوق في مجال الحماية والأمن، مثل: Evolis & TiSO، بالإضافة لكونها شريك إستراتيجي لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في المجال، منها على سبيل المثال FAAC, Dahua, STid, IDTECK, Cubitech, 3xLogic, HID, Circontrol, Tiandy, Dmax, Videofied, Invixium, INSTEK, etc.



وتعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية، الأول منها خاص بإصدار البطاقات وطباعتها، وتتمثل في بطاقات الهوية والبطاقات الخاصة بالبنوك والبطاقات التعريفية ID وبطاقات العضوية في النوادي Member ship card ، Loyalty Card ونمثل فيها كوكلاء حصريين شركة Evolis الفرنسية، كما تعمل الشركة في مجال أنظمة التحكم والمراقبة من خلال كاميرات المراقبة وأنظمة تخزين الصور والفيديو.



والقطاع الثاني هو الأنظمة الخاصة بالحضور والإنصراف والتحكم في أوقات الدخول والخروج، وأنظمة قراءة البطاقات.



والقطاع الثالث هو البوابات الإلكترونية والمصدات الأمنية وبوابات الأفراد الخاصة بالدخول والخروج، أنظمة إدارة الجراجات والحواجز والموانع الأمنية، مثال Road Blocker, Tire Killer, Barriers, Turnstile, Bollard والمواتير الخاصة بالبوابات المتحركة الزجاجية والحديدية، أيضاً الشركة الأمريكية 3xLOGIC التي تمتلك الحلول المتكاملة الخاصة بكاميرات المراقبة المتطورة وأنظمة التحكم Micro Controller، بالإضافة إلى الشركة الفرنسية Videofied، الخاصة بأنظمة الإنذار اللاسلكية في الخارج والداخل.



وتعمل AIC مع الشركة الفرنسية STID، العاملة في أنظمة التحكم عن بعد لمسافة تصل إلى 100 متر.