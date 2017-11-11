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سيـــاســة
وزير الخارجية يبدأ الأحد جولة تشمل ست دول عربية
السبت 11 نوفمبر 2017 11:21 ص
وزير الخارجية سامح شكرى
أخر الأخبار
وزير الخارجية سامح شكرى
سمر السيد:
قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري يبدا غدا الأحد، جولة عربية تشمل كلاً من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية، حيث تتناول الجولة بحث العلاقات الثنائية مع تلك الدول، والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان اليوم السبت، بأن جولة وزير الخارجية تأتي في إطار التشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات، فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية.
وأضاف أن شكري سوف ينقل رسائل شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة الدول العربية التي تشملها الجولة، فضلا عن إجراء مباحثات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية.
وأشار إلى أن الوزير سوف يؤكد خلال الجولة على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي، ونقل رؤية مصر وتقييمها لكيفية التعامل مع تلك التحديات، فضلاً عن التأكيد على سياسة مصر الثابتة والراسخة التي تدفع دائما بالحلول السياسية للأزمات وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار.
وزارة الخارجية
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