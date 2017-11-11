البرلمان ينظر مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل غدا

وزارة الصحة

عضو اللجنة يطالب بتشكيل هيئة رعاية صحية وهيئة جودة لحصر المستشفيات والوحدات التى سينطلق منها التطبيق



ياسمين فواز:



تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب غدا الأحد، اجتماعا لاستعراض رؤية اللجنة بشأن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي أرسلته حكومة المهندس شريف إسماعيل إلي البرلمان، تمهيدا لإقراره.



من جانبه، أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أن التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظاره منذ فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبدء الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين منذ عام 1997، لكن المشكلة الرئيسة كانت فى التمويل وغياب الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الآن لديها الإرادة فى إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان.



وأضاف أن التأمين الصحى الشامل قضية مصر كلها، و نحن حريصون فى لجنة الصحة بالبرلمان على تقديم مشروع قانون يوفر الخدمة الصحية المتكاملة للأسرة بأكملها ولجميع المواطنين، مؤكدًا أن صدور قانون عادل فى هذا الوقت أمر يُحسب للحكومة والبرلمان وسيذكره التاريخ.



وأوضح أن الأهم قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل، تشكيل هيئة رعاية صحية وهيئة جودة من أجل إجراء حصر دقيق للمستشفيات والوحدات التى سينطلق منها التطبيق، موضحًا أن التطبيق سيبدأ بمحافظة بورسعيد ، مؤكدًا أنه فى حال نجاح تطبيق المنظومة سيقضى على قوائم الانتظار بالنسبة للعلاج، وخصوصًا العلاج على نفقة الدولة.