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اقتصاد وأسواق
الزراعة تطلق مؤتمرا لمناقشة تحديات الثروة الحيوانية
السبت 11 نوفمبر 2017 10:19 ص
وزارة الزراعة
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وزارة الزراعة
الصاوي أحمد:
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، المؤتمر الدولي الأول تحت شعار: الثروة الحيوانية "التحديات.. آفاق مستقبلية"، وذلك لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية والداجنة وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وأكد الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر نيابة عن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا المؤتمر في تقديم رؤية واضحة حول المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة لها لضمان استمرارية هذا القطاع في الإنتاج.
وأشار مدني الى أهمية أن تشمل توصيات المؤتمر رؤية واضحة والاتفاق على الاجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته، فضلاً عن الاهتمام بالثروة الحيوانية والمحافظة على سلالاتها المتميزة، والسعي لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربيين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
ومن جهته أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ان معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقع على عاتقها مسئولية حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض الوبائية والوافدة، فضلاً عن حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة، وحماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية، لافتاً الى ان المعهد أيضاً يمارس بجانب هذا الدور، العمل على النهوض بالبحث العلمي في هذا المجال وتطويره، من خلال جهود باحثيه، واجراء الدراسات والابحاث والتجارب العلمية والتطبيقية في كافة المجالات التشخيصية والعلمية لأمراض الحيوان والدواجن والاسماك.
وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك المؤتمر سيتناول عدد من المحاور، يأتي على رأسها: التحديات التي تواجه صناعة الدواجن واقتراح الحلول المناسبة، والاستزراع السمكي وأمراض الأسماك، كذلك سلامة وجودة الغذاء والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، والتغيرات المناخية ودور ناقلات الأمراض على صحة وإنتاجية الحيوان وصحة البيئة، والأمراض العابرة للحدود وآثارها السلبية على الثروة الحيوانية.
وأوضح ان فعاليات المؤتمر تتضمن مناقشة 157 بحث علمي وعدد من المحاضرات وورش العمل يشارك فيها العديد من الباحثين والأساتذة من المراكز البحثية والجامعات المصرية والأجنبية التي تهدف الى توفير الظروف المناسبة لتأمين الغذاء الصحي الآمن ذات الأصل الحيواني لسد الفجوة الغذائية وتقديم الخدمات التشخيصية السريعة والدقيقة للمربين والمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك تقييم وتحليل المخاطر للحد من انتشار أمراض الأسماك وزيادة الإنتاج.
وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الاراضي، والدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم تكريم عدد من الخبراء والباحثين والذين كان لهم دور ملحوظ في تنمية هذا المجال.
وزارة الزراعة
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