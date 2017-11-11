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الجامعة العربية: لا نعتزم تعليق عضوية لبنان
السبت 11 نوفمبر 2017 12:52 ص
الجامعة العربية
أخر الأخبار
الجامعة العربية
وكالات:
قال مالك موسلي القائم المؤقت بأعمال جامعة الدول العربية في روسيا، إن المنظمة العربية لا تعتزم تعليق عضوية لبنان فيها.
وقال موسلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بموسكو في معرض إجابته عن سؤال عمّا إذا كانت السعودية قد طالبت بتعليق عضوية لبنان في الجامعة: "بإمكاني القول إن هذا من المستبعد تقريبا.. هناك آليات مناسبة، لكون جامعة الدول العربية عبارة عن عدد من الدول الأعضاء التي يتعين عليها البت في هذا المسألة. وليست هناك أية نية أو رغبة في تعليق عضوية لبنان".
وكان سعد الحريري قد أعلن من الرياض يوم 4 نوفمبر عن استقالته من منصب رئيس الحكومة اللبنانية واتهم "حزب الله" وإيران بنشر الفتنة في لبنان والعالم العربي بأسره، معلنا أن الأجواء التي يعيشها لبنان الآن تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري.
وردا على استقالة الحريري ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يتنظر عودة سعد الحريري إلى بيروت للاطلاع على ظروف استقالته. كما رفضت الخارجية الإيرانية اتهامات سعد الحريري، معتبرة أنها "لا أساس لها".
واتهم حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله" السعودية بأنها تحتجز سعد الحريري وتمنعه من العودة إلى لبنان. ووصف نصر الله استقالة الحريري بغير دستورية ولا قانونية لأنه وقعها تحت الإجبار.
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