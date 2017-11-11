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أمريكا تدرس إلغاء أكبر مناوراتها العسكرية مع دول الخليج
السبت 11 نوفمبر 2017 12:50 ص
مناورات "Eagle Resolve" في الكويت
أخر الأخبار
مناورات "Eagle Resolve" في الكويت
وكالات:
حذر الجنرال جيفري هاريجان قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، من إمكانية إلغاء أكبر مناورات عسكرية سنوية بين الولايات المتحدة ودول الخليج بسبب الأزمة الخليجية القطرية.
وأشار إلى أن مسألة إجراء مناورات "Eagle Resolve"، التي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة، تدرس حاليا في ضوء الأزمة مع دولة قطر.
وقال هاريجان: "لا نزال ننظر في كل مناورة ونجري مباحثات".
يذكر أن الولايات المتحدة ودول الخليج تجري بانتظام مناورات مشتركة سنويا في المنطقة، وشارك ألف جندي أمريكي في مناورات "Eagle Resolve 2017" في الكويت في مارس من العام الجاري.
قطع العلاقات مع قطر
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