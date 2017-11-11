أمريكا تدرس إلغاء أكبر مناوراتها العسكرية مع دول الخليج

وكالات:





حذر الجنرال جيفري هاريجان قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، من إمكانية إلغاء أكبر مناورات عسكرية سنوية بين الولايات المتحدة ودول الخليج بسبب الأزمة الخليجية القطرية.





وأشار إلى أن مسألة إجراء مناورات "Eagle Resolve"، التي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة، تدرس حاليا في ضوء الأزمة مع دولة قطر.





وقال هاريجان: "لا نزال ننظر في كل مناورة ونجري مباحثات".



