إيطاليا تواجه شبح الغياب عن المونديال بالخسارة أمام السويد

على المصرى:







خطف منتخب السويد لكرة القدم، فوزا ثمينا من ضيفه الإيطالى، بهدف نظيف، فى ذهاب الملحق الأوروبى المؤهل لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، علما بأن المنتخبان سيلتقيان فى لقاء الإياب، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو.





وبتلك الخسارة، يواجه منتخب إيطاليا "بطل العالم 4 مرات"، شبح الغياب عن مونديال روسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فشل في انتزاع بطاقة التأهل المباشر، عقب أنهائه التصفيات فى المركز الثاني بالمجموعة السابعة، خلف نظيره الإسباني، ليقع فى مواجهة السويد فى الملحق المؤهل.





وبهذا الفوز، أقترب المنتخب السويدي الذى شارك في 11 من آخر 20 بطولة لكأس العالم، من الظهور فى المحفل العالمى، علما بأنه استضاف البطولة في 1958، وحقق أفضل مركز له، عندما خسر في المباراة النهائية أمام البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدفين.





وأنتظر المنتخبان حتى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، من أجل أن يفتتح أحدهما هز الشباك، عندما أطلق جيكوب يوهانسون تسديدة قوية، أصطدمت بأحد مدافعي إيطاليا، وتغير الكرة اتجاهها لتسكن شباك بوفون، معلنة عن هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض.





حضر اللقاء من مدرجات ملعب "فريندز آرينا" بمدينة "بلدية سولنا" القريبة من العاصمة السويدية ستوكهولم، البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد الإنجليزى، والسويدى زلاتان إبراهيموڤيتش الهداف التاريخى لمنتخب السويد.





ولم تقف خسائر منتخب إيطاليا، على الهزيمة بهدف فى اللقاء، بل فقد منتخب الأزورى، أحد أهم أسلحته، في لقاء الإياب، بعدما حصل ماركو فيراتي، على بطاقة صفراء بالشوط الأول، من لقاء اليوم، عقب تدخل عنيف على أحد لاعبى السويد، ليغيب فيراتى بداعى الإيقاف، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.





فيما شهد لقاء الذهاب، رقمًا قياسيًا للاعب الوسط، دانييلي دي روسي "34 عاما"، الذي تخطى المعتزل أندريا بيرلو، ليصبح رابع لاعب يشارك مع المنتخب الإيطالي، على مر التاريخ، بـ117 مباراة دولية.



