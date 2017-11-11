EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
حسام البدري يقود مران الأهلي بعد الأطمئنان على ابنته
السبت 11 نوفمبر 2017 12:32 ص
حسام البدري يعود من كندا بعد زيارة أسرته
أخر الأخبار
حسام البدري يعود من كندا بعد زيارة أسرته
على المصرى:
يعود حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدا الأحد، قادمًا من كندا بعد زيارة أسرته، بعدما سافر عقب مباراة الوداد البيضاوى المغربى، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على نجلته التي تعرضت لحادث مروري.
وقال أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، عقب مباراة تليفونات بني سويف، بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، إن البدري سيعود إلى القاهرة يوم غد الأحد، ليقود الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.
فى سياق أخر، منح أيوب بعد التشاور مع البدرى هاتفيا، لاعبى الفريق راحة من التدريبات غدا السبت، تجنبا لتعرضهم للإرهاق، على أن يستأنف الفريق مرانه، في الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، استعداد لمواجهة الإنتاج.
النادي الأهلي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا