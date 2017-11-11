حسام البدري يقود مران الأهلي بعد الأطمئنان على ابنته

على المصرى:



يعود حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدا الأحد، قادمًا من كندا بعد زيارة أسرته، بعدما سافر عقب مباراة الوداد البيضاوى المغربى، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على نجلته التي تعرضت لحادث مروري.

يعود حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدا الأحد، قادمًا من كندا بعد زيارة أسرته، بعدما سافر عقب مباراة الوداد البيضاوى المغربى، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على نجلته التي تعرضت لحادث مروري.

وقال أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، عقب مباراة تليفونات بني سويف، بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، إن البدري سيعود إلى القاهرة يوم غد الأحد، ليقود الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

وقال أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، عقب مباراة تليفونات بني سويف، بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، إن البدري سيعود إلى القاهرة يوم غد الأحد، ليقود الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.