انطلاق المؤتمر الدولي الأول عن الثروة الحيوانية بالغردقة

وكالات:





انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول عن الثروة الحيوانية «تحديات وآفاق مستقبلية» بمدينة الغردقة والذى ينظمه معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشاركة 200 باحث فى هذا المجال، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 13 نوفمبر الحالي.





حضر افتتاح المؤتمر اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن المحافظ اللواء أحمد عبدالله، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور ممتاز شاهين عميد معهد بحوث الصحة الحيوانية .



