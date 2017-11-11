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اقتصاد وأسواق
انطلاق المؤتمر الدولي الأول عن الثروة الحيوانية بالغردقة
السبت 11 نوفمبر 2017 12:24 ص
الثروة الحيوانية
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الثروة الحيوانية
وكالات:
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول عن الثروة الحيوانية «تحديات وآفاق مستقبلية» بمدينة الغردقة والذى ينظمه معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشاركة 200 باحث فى هذا المجال، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 13 نوفمبر الحالي.
حضر افتتاح المؤتمر اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر نائبا عن المحافظ اللواء أحمد عبدالله، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور ممتاز شاهين عميد معهد بحوث الصحة الحيوانية .
وذكر بيان للمحافظة الجمعة، أن المؤتمر يهدف إلى علاج مشاكل المربين والعاملين في قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن،وإنشاء أول معامل عن سلامة الغذاء وتشخيص المنتجات الحيوانية والحجر الصحي بمدينة الغردقة.
وزارة الزراعة
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