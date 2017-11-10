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رياضة
بعثة مصر تصل كيب كوست استعدادًا لمواجهة غانا
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:56 م
بعثة مصر تصل كيب كوست استعدادًا لمواجهة غانا
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بعثة مصر تصل كيب كوست استعدادًا لمواجهة غانا
على المصرى
وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة "كيب كوست" الغانية؛ استعدادًا للقاء منتخب غانا، بعد غدا الأحد، فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".
كان المنتخب قد اختتم تدريباته بالقاهرة، فى التاسعة صباح اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، استعدادًا للمباراة التى تعد تحصيل حاصل، بعدما خطفت مصر بطاقة التأهل للمونديال، من الجولة السابقة، عقب الفوز على الكونغو 2- 1.
وعقب المران عاد اللاعبون إلى مقر إقامة معسكر المنتخب، بأحد الفنادق القريبة من المطار، وأدت البعثة صلاة الجمعة، قبل التحرك إلى مطار القاهرة، للسفر إلي مدينة كيب كوست التي تستضيف المباراة،
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