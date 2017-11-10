بلومبرج : 33 مليار دولار ثروات 13 أميرًا اعتقلتهم السعودية

وكالة بلومبرج

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قالت تقرير لبلومبرج نُشر اليوم، إن الثروات الشخصية لـ13 أميرًا ومسئولًا ممن طالتهم الاعتقالات الأخيرة في السعودية، تصل إلى 33 مليار دولار.



وأوضح التقرير الذي يميل إلى عدم الاعتقاد بأن السبب الرئيسي وراء حملة التطهير التي شنّها الملك سلمان بن عبدالعزيز وابنه سلمان، هي تأمين أركان الحكم لولي العهد بعد تقييد المنافسين، أن هناك دلائل لكون الحملة خطوة جادة لمكافحة الفساد.



وأضاف أن الحملة تبدو خطوة هائلة نحو تخليص إدارة الدولة من عائلة آل سعود، وشبكات النخبة، التي تربط مصالحها المباشرة وعلاقاتها مع مختلف دوائر الحكم، بسير الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالحصول على عقود استثمار مربحة.



وأوضح التقرير أن ولي العهد يعتقد أن أسلوب الحكم الذي دام لعشرات السنوات أثقل كاهل الدولة وقيد حركتها في الانطلاق نحو النهضة الاقتصادية، واستمراره نفس الأسلوب يعني عرقلة مساعيه لنقل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى مصادر ثروة أخرى، ومن شأنه إفشال سعي الأمير الشاب نحو بناء مشاريع عملاقة تجذب الاستثمارات لبلاده.



وتابع أنه رغم أن الاعتقالات طالت الأمير متعب بن عبد الله، ابن الملك السابق، وقائد الحرس الوطني السعودي، وهو آخر فرع عسكري لم يكن تحت سيطرة الأمير محمد، لكن من بين المعتقلين الآخرين أمراء ووزراء حامت الشكوك حولهم إن لم يكونوا فاسدين بالفعل.



واستطرد: "الاعتقالات طالت على سبيل المثال الأمير تركي بن ناصر، الذي عُرف بتورطه فيما يسمى اتفاق اليمامة للأسلحة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، وهي قضية فساد ضخمة حققت فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.



وشملت الاعتقالات أيضًا، عادل فقيه، الذي كان عمدة جدة أثناء السيول التي وقعت في عام 2009، والتي توفي فيها عشرات الأشخاص بسبب قصور البنية التحتية، واتهم في تلك القضية العشرات بتهم جنائية، بينها الرشوة، لكن فقيه لم توجه إليه أي تهمة، بل رقي إلى منصب وزير.



واستكمل: "منذ الفيضانات رسم عبد الله جابر، وهو رسام الكاريكاتير السعودي الشهير، رسومات ترمز إلى خسائر الفساد في السعودية دون ذكر اسم فقيه.



وقال جابر على تويتر إنه "لم يصدق عينيه عندما قرأ أن فقيه قد اعتقل وأن قضية الفيضانات في جدة أعيد فتحها". وتابع :"ما زلت لا أستطيع استيعاب عظمة ما حدث".



فيما أكد روبرت جوردان، الذي شغل منصب سفير أمريكا في الرياض إبان عهد الرئيس جورج دبليو بوش، أن حملة الأمير محمد لمكافحة الفساد "حقيقية" وستضيف مصداقية لمناخ الأعمال السعودي وعملياته وتحسن فرص الاكتتاب العام لشركة أرامكو.