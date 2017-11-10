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سيـــاســة
الأمم المتحدة : قلقون من التوتر بين السعودية ولبنان
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:45 م
الأمم المتحدة
أخر الأخبار
الأمم المتحدة
رويترز
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إنه يشعر بقلق بالغ من تصاعد حدة التوتر بين السعودية ولبنان، مشيرًا إلى ضرورة تجنب نشوب صراع جديد في المنطقة.
وأضاف جوتيريش للصحفيين: ”في الحقيقة نحن قلقون للغاية ونأمل ألا نرى تصعيدًا“. وتابع: ”من المهم جدًّا ألا ينشب صراع جديد في المنطقة. هذا يمكن أن يسبب تداعيات مدمّرة“.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه أجرى اتصالات ”مكثفة للغاية“، أمس، مع السعودية ولبنان ودول أخرى في المنطقة.
تأتي تصريحات جوتيريش وسط أزمة متفاقمة بين السعودية وإيران، وهما القوتان الإقليميتان اللتان لهما نفوذ واسع في لبنان، الدولة العربية الصغيرة.
واتهمت السعودية لبنان، هذا الأسبوع، بإعلان الحرب عليها، مشيرة إلى عدوان تتعرض له من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
واتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله السعودية، اليوم الجمعة، بإعلان الحرب على لبنان وحزب الله.
ويتركز التوتر على سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، الذي أعلن استقالته فجأة قبل أيام. وقالت السلطات اللبنانية إن الحريري محتجَز على غير إرادته في السعودية، ونفت السعودية ذلك.
الأمم المتحدة
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